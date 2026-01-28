Povestea sa, capturată recent în biografia „Dirtbag Billionaire” de David Gelles (The New York Times), urmărește evoluția unui antreprenor atipic: de la producția manuală de echipament de escaladă, la pionieratul comerțului etic și, în final, la cedarea companiei pentru a combate criza climatică.

De la viața frugală la inovație

Yvon Chouinard respinge eticheta de „miliardar” sau „om de afaceri”, preferând termenul de „dirtbag” (în argoul anilor ’60, un alpinist care trăiește la limita subzistenței, dedicat doar aventurii).

În tinerețe, trăia frugal, dormind sub cerul liber și hrănindu-se cu ce găsea, doar pentru a se putea cățăra. Această perioadă a fost marcată de o inventivitate remarcabilă: folosind o forjă improvizată, a creat pitoane de escaladă reutilizabile, revoluționând sportul.

Fidel principiilor sale ecologiste, a luat prima sa mare decizie de afaceri riscantă: a oprit producția celor mai bine vândute pitoane (care deteriorau stânca) în favoarea unor alternative mai puțin invazive.

De asemenea, a prioritizat cultura organizațională cu decenii înainte ca acest concept să devină o normă, angajând prieteni alpiniști și surferi.

Un alt fel de capitalism

Odată cu lansarea brandului de îmbrăcăminte Patagonia în 1973, Chouinard a intrat într-o industrie dominată de consum excesiv și practici îndoielnice.

El a ales o altă cale: a impus utilizarea bumbacului organic și a practicilor agricole regenerative, chiar dacă acestea implicau costuri mai mari. Această integritate a construit o loialitate profundă în rândul clienților.

Filozofia sa a fost simplă: Pământul este resursa supremă și, prin urmare, cel mai important „acționar”. Fără planetă, nu există afaceri.

Yvon Chouinard, la începutul anilor ’80. Foto: Profimedia

Activism și filantropie radicală

Pe măsură ce Patagonia a devenit un gigant global, Chouinard a menținut regula de a dona 1% din vânzări (nu doar din profit) către cauze de mediu, indiferent de contextul economic.

În 2001, a cofondat organizația „1% for the Planet”, care a mobilizat peste 11.000 de companii să doneze, în total, peste 823 milioane de dolari.

Compania nu s-a ferit de conflicte, dând în judecată administrația Trump în 2017 pentru a proteja rezervațiile naturale și devenind, în 2012, prima corporație din California certificată „B Corp” (un standard riguros de sustenabilitate și responsabilitate socială).

Moștenirea finală: Pământul ca unic acționar

În 2022, la vârsta de 83 de ani, Chouinard a făcut gestul suprem: a creat o structură de succesiune inovatoare, transferând proprietatea companiei (evaluată la 3 miliarde de dolari) către un colectiv non-profit.

Astfel, Patagonia rămâne independentă, familia păstrează un rol consultativ, dar toate profiturile viitoare neinvestite în afacere (aproximativ 100 de milioane de dolari anual) sunt dedicate exclusiv salvării planetei.

Misiunea companiei a devenit oficial: „Suntem în afaceri pentru a salva planeta noastră”.

