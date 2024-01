„Nebunie, partea 2! De la ultimul videoclip a mai nins puțin, ați putea spune”, scrie, ironic, persoana care a postat, pe TikTok, pe 4 ianuarie, imagini din Arendal, comitatul Agder. Autorul folosește, între cuvintele-cheie, #foryou, #happynewyear și #visitnorway.

Videoclipul anterior fusese postat de același utilizator în urmă cu 4 zile.

Poliția din comitatul Agder să plece cu mașina doar dacă este absolut necesar, potrivit NRK. Colectarea deșeurilor a fost anulată miercuri și joi și nu s-a livrat corespondența.

La Risør au căzut 1,2 metri de zăpadă, a relatat Institutul Meteorologic Norvegian.

Snøværet har gitt seg for denne gang, og vi oppsummerer. Her kan du se et lite utvalg snødybder i Agder, Vestfold og Telemark fra 31.12 (nederste boks) til 3.1.



I Risør kom det faktisk over 1 meter snø i løpet av årets første dager 😨 pic.twitter.com/mUTnAXtqPB