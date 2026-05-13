Câți bani pierzi după un an dacă iei mașină nouă din showroom. Analiză de la Dacia Duster, la Mercedes S-Class și BYD

Cifrele de mai jos sunt estimări orientative pentru primul an, nu valori absolute. Depind de echipare, kilometraj, discountul primit la cumpărare, culoare, motorizare, starea mașinii și cât de repede vrei să vinzi. Totuși, ele arată foarte clar regula generală: mașinile accesibile și căutate pierd mai puțin, iar mașinile premium, electricele și modelele cu piață second-hand încă instabilă pot pierde mult mai mult.

Dacia Duster -10% până la -15%

Dacia Duster este cel mai bun exemplu de mașină care pierde relativ puțin în primul an, pentru că are cerere mare, preț de intrare bun și costuri de întreținere ușor de înțeles. În România, noul Duster pornește de la 19.500 de euro, potrivit configuratorului Dacia România.

La o depreciere de 10–15%, pierderea după un an ar fi de aproximativ 1.950–2.925 de euro, adică în jur de 9.700–14.600 de lei. Este mult, dar comparativ cu alte modele este o pierdere controlată. Duster rămâne căutat pe piața SH tocmai pentru că este o mașină simplă de înțeles pentru cumpărătorul român: SUV, preț rezonabil, service accesibil și imagine bună de „mașină practică”.

Toyota Corolla Hybrid -12% până la -18%

Toyota Corolla Hybrid este exemplul clasic de alegere rațională. Nu este cea mai spectaculoasă mașină, dar are reputație bună de fiabilitate, consum mic și cerere constantă. În România, Corolla Sedan Hybrid este listată de Toyota de la 22.481,80 euro cu TVA.

Dacă luăm un exemplar de aproximativ 25.000 de euro, cu echipare medie, o depreciere de 12–18% înseamnă o pierdere de 3.000–4.500 de euro, adică aproximativ 15.000–22.500 de lei. Corolla nu scapă de depreciere, dar pierde de obicei mai calculat decât modelele premium sau electricele afectate de reduceri de preț la mașinile noi.

Volkswagen Golf -15% până la -22%

Volkswagen Golf rămâne una dintre cele mai cunoscute compacte din Europa, dar nu mai este singura alegere evidentă din segment. SUV-urile, mașinile hibride și electricele au schimbat piața, iar un Golf nou, bine echipat, nu mai este deloc ieftin. Volkswagen România listează Golf în gama locală și îl poziționează cu echipări precum Life, Style și R-Line, cu tehnologii precum IQ.LIGHT și asistent vocal IDA.

Pentru un Golf de aproximativ 28.000 de euro, o depreciere realistă de 15–22% în primul an înseamnă 4.200–6.160 de euro pierduți, adică în jur de 21.000–30.800 de lei. Este genul de mașină unde procentul nu pare dramatic, dar suma devine deja serioasă.

Un bărbat care conduce un Volkswagen nou cu ecran și comenzi tactile
Andreas Mindt, șeful echipei de design aql Volkwagen, a confirmat, încă din 2025, că toate modelele Volkswagen vor avea din nou elemente fizice pentru funcțiile esențiale. Foto: Shutterstock

BYD Seal -20% până la -30%

BYD este un caz interesant pentru că mașinile chinezești câștigă teren rapid în Europa, dar piața second-hand nu are încă aceeași maturitate ca la Toyota, Volkswagen sau Dacia. BYD România listează Seal de la 40.000 de euro pentru echiparea Comfort RWD și de la 43.290 de euro pentru Design RWD, cu bonus comercial inclus.

Pentru un BYD Seal de aproximativ 43.000 de euro, o depreciere de 20–30% ar însemna 8.600–12.900 de euro pierduți într-un an, adică aproximativ 43.000–64.500 de lei. Aici nu vorbim neapărat despre o mașină proastă, ci despre o piață încă nesigură: brand nou pentru mulți europeni, valori reziduale greu de anticipat, concurență puternică între electrice și riscul ca prețurile de listă să fie ajustate prin promoții. EVPowered a numit BYD Seal o „depreciation bomb” în analiza sa de piață second-hand din Marea Britanie, lucru care arată cât de agresiv se poate mișca valoarea la electricele noi.

Tesla Model Y -20% până la -30%

Tesla Model Y este una dintre cele mai populare electrice din lume, dar popularitatea nu înseamnă automat valoare stabilă. Tesla are un avantaj clar prin rețea, software și imagine, dar are și o problemă specifică: producătorul poate modifica prețurile mașinilor noi rapid, iar asta lovește direct mașinile deja cumpărate.

Pentru un Model Y de aproximativ 45.000 de euro, o depreciere de 20–30% în primul an înseamnă 9.000–13.500 de euro, adică în jur de 45.000–67.500 de lei. Forbes a scris în 2026 că electricele și mașinile de lux sunt printre categoriile care suferă cel mai mult la depreciere, iar Tesla Model S apare printre exemplele de pierderi foarte mari pe termen de cinci ani.

BMW Seria 3 -18% până la -25%

BMW Seria 3 este exemplul bun pentru o mașină premium care nu pare exagerată la prima vedere, dar care pierde mult în bani pentru că prețul inițial este ridicat. În România, exemplare noi BMW 320i xDrive Sedan apar în oferte oficiale BMW în zona 59.900 de euro, în funcție de echipare.

La o depreciere de 18–25%, pierderea după primul an ar fi de 10.800–15.000 de euro, adică aproximativ 54.000–75.000 de lei. Aici apare diferența dintre procent și realitate. 20% poate suna normal, dar la un Seria 3 bine echipat înseamnă valoarea unei mașini noi accesibile.

Mercedes-Benz S-Class -20% până la -30%

Mercedes-Benz S-Class este cel mai bun exemplu pentru „deprecierea invizibilă” a luxului. O limuzină de top este extrem de scumpă nouă, dar piața second-hand este mult mai dură cu ea, pentru că întreținerea, tehnologia complexă și costurile de reparație sperie cumpărătorii după câțiva ani.

În România, ofertele pentru Mercedes-Benz S 450 4MATIC L pornesc de la aproximativ 111.474 de euro, iar alte versiuni și echipări pot trece lejer de 140.000–170.000 de euro, potrivit ofertelor publicate de dealeri Mercedes-Benz locali.

Pentru un S-Class de 130.000 de euro, o depreciere de 20–30% după un an înseamnă 26.000–39.000 de euro, adică aproximativ 130.000–195.000 de lei. Kelley Blue Book estimează pentru S-Class 2026 o depreciere anuală medie de circa 15.859 de dolari, iar alte calculatoare de valoare reziduală arată pierderi foarte mari pe termen de câțiva ani pentru S-Class.

