Zborul s-a lungit după ce România a anunțat, încă de sâmbătă, că închide spațiul aerian pentru avioanele civile ruse. Anterior, Republica Moldova a anunțat că își închide complet spațiul aerian. Efectele măsurii au fost vizibile la zborul din capitala Serbiei, țară a cărui președinte a spus că îi e dificil să ia o poziție privind invazia rusă în Ucraina, către capitala Rusiei.

Avionul a decolat din Belgrad, a trecut prin Macedonia de Nord, prin spațiul aerian al Greciei, apoi prin cel al Turciei până a ajuns în spațiul aerian al Rusiei.

#Russian planes over #Europe fly like this.



The #Belgrade–#Moscow flight takes almost six hours instead of two and a half. pic.twitter.com/OYY3Qwr296