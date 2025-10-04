Conectivitate sporită pentru Oltenia

La evenimentul de lansare au participat oficiali ai AnimaWings, reprezentanți ai autorităților locale și parteneri de afaceri româno-turci. Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, a subliniat importanța acestei noi rute: „Mă bucur că reușim să avem în portofoliul de zboruri o destinație atât de importantă pentru orice tip de pasageri.

Orașul nu este doar metropolă cosmopolită, ci unul dintre cele mai importante noduri aeriene din lume, oferind posibilitatea conectării regiunii noastre cu țări de pe toate continentele”.

Luna octombrie aduce mișcări importante pe piața zborurilor comerciale din România. În primul rând pentru că o serie de rute sezoniere, pentru destinațiile iunie-septembrie, ies din orarul companiilor de zbor.

Pe de altă parte, în program intră rute noi, unele chiar în premieră pentru România și mai ales București, unde e principalul aeroport al țării. Libertatea a prezentat cele mai importante mișcări de pe tabloul destinațiilor în care se poate ajunge, pe calea aerului, din capitală.





