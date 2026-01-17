Cereri de despăgubire înaintate către firma turcă Otokar

Compania națională Romtehnica are rolul principal de a asigura achizițiile, importul și exportul de tehnică militară, armament, echipamente și servicii pentru apărare. În noiembrie 2024, Otokar și Romtehnica au semnat un contract multianual în valoare de 4,26 miliarde de lei (circa 857 milioane de euro) pentru furnizarea a 1.059 de autovehicule 4×4 tactice blindate de tip ușor COBRA II către MApN. Asta după ce la data de 4 octombrie 2024, firma turcă a fost înștiințată că fost declarată câștigătoare a procedurii de achiziție în urma licitației organizate.

Conform contractului, primele 278 de unități urmau să fie fabricate în unitățile Otokar, iar restul urmând să fie fabricate în România. Livrările sunt planificate să fie finalizate în termen de 5 ani, începând cu ultimul trimestru al anului 2025.

Romtehnica a înaintat, însă, două cereri de despăgubire către firma turcă Otokar, în valoare de 40 de milioane de euro, legate de furnizarea și producția locală de vehicule tactice blindate ușoare 4×4. Compania turcă s-a adresat deja justiției pentru anularea cererii. Aceasta va efectua totuși plata datorată, continuând în același timp discuțiile pentru o rezolvare, potrivit Profit.ro.

Ce a reclamat Romtehnica

Compania românească a reclamat, potrivit publicației citate, neîndeplinerea obiectivelor intermediare pentru pregătirile locale de producție în timp util, pentru unitățile care urmează să fie fabricate în România. De asemenea, aceasta a acuzat și livrarea cu întârziere a 194 de unități din primul lot fabricat la Otokar.

În primăvara anului 2025, Otokar a anunțat că deschide în România o filială numită Otokar Land Systems SRL.

Blindatele au început să intre în dotarea Armatei Române

Pe 8 ianuarie 2026, MApN a precizat că blindatele tactice COBRA II au început să intre în dotarea Armatei Române. Locotenentul ing. Georgian-Robert Mihai a explicat pe scurt, într-un clip video, rolul și importanța acestui nou mijloc tehnic pentru structurile terestre.

„Tehnica ce urmează a fi recepționată este una blindată de tip ușor. Are ca nivel tactic de blindaj nivel doi. Este recepționată în folosul forțelor terestre”, a precizat el.

Detalii despre autovehiculele 4×4 tactice blindate COBRA II

COBRA II este un autovehicul tactic blindat ușor cu tracțiune 4×4, produs de compania turcă Otokar și destinat transportului de trupe, misiunilor de patrulare, recunoaștere și intervenție rapidă în medii cu risc ridicat.

Vehiculul are o greutate totală de aproximativ 13 tone, poate transporta un echipaj format din doi militari și până la nouă pasageri și este echipat cu un motor diesel de circa 360 de cai putere, care îi permite să atingă o viteză maximă de aproximativ 110 km/h și o autonomie de peste 700 de kilometri.

COBRA II este prevăzut cu anvelope run-flat, sistem centralizat de reglare a presiunii în pneuri, sistem de climatizare militară, protecție NBC (nucleară, biologică și chimică) și poate fi echipat cu diverse tipuri de armament, inclusiv stații de luptă telecomandate.

