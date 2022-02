Gareth Hughes, din Hebden Bridge, West Yorkshire, a postat sâmbătă pe Twitter o imagine cu suma care i-a fost trimisă de Northern Powergrid. Postarea a devenit virală, mai ales că bărbatul a însoțit fotografia cecului cu textul, adresat companiei: „Sunteți 100% siguri că vă puteți permite asta?”

Hughes este unul dintre numeroșii clienți care au primit compensații după ce furtuni puternice, care au loc „o dată la o generație”, au măturat Marea Britanie în noiembrie anul trecut și au lăsat mii de case fără curent electric.

El a scris: „Vă mulțumim pentru plata compensației noastre, Northern Powergrid, pentru câteva zile în care am fost fără curent în urma furtunii Arwen. Înainte de a merge la bancă cu cecul, totuși, sunteți 100% siguri că vă puteți permite asta?”

Tweet-ul a acumulat peste 30.000 de aprecieri, deoarece alții s-au alăturat pentru a râde de eroarea uriașă.

Ca răspuns la incident, Northern Powergrid a răspuns tweet-ului: „Bună, Gareth, vă mulțumim că ne-ați adus acest lucru în atenție. Vă rugăm să ne trimiteți prin DM datele dumneavoastră de contact, inclusiv adresa și codul poștal, astfel încât să putem corecta această omisiune. Multumesc, Phil.”

Hughes a scris apoi că nu a fost singurul client care a primit un cec de două trilioane de lire sterline. El a răspuns: „DM trimis. S-ar putea să doriți să verificați ce alte plăți ați făcut, deoarece cunosc cel puțin alte patru cecuri cu aceeași valoare trimise proprietăților învecinate.”

Recomandări Corespondență din Rusia. Începe războiul? Ce cred studenții Universității de Stat din Moscova despre Putin

Furnizorul a confirmat că 74 dintre clienții lor au primit cecuri de compensare cu o sumă de plată incorectă și a mulțumit celor care au fost „cinstiți” și au semnalat eroarea.

O purtătoare de cuvânt a Northern Powergrid a declarat pentru MailOnline: „De îndată ce am identificat eroarea materială, care a fost cauzată de faptul că numărul de referință al contorului de energie electrică a fost indicat incorect ca sumă de plată, ne-am asigurat că toate cecurile celor 74 de clienți au fost oprite, astfel încât să nu poată fi încasate.

Am investigat cum s-a întâmplat această eroare și am efectuat verificări ale plăților anterioare. Toate indiciile sunt că acesta a fost un incident izolat și am luat măsurile adecvate pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai repetă.

Le mulțumim acelor clienți care au fost sinceri și ne-au contactat și am luat legătura direct în weekend cu toți cei 74 de clienți afectați, pentru a-i informa, a ne cere scuze pentru eroare și a-i asigura că li se va emite o plată corectă luni.”

Citeşte şi:

„Am întâlnit 10 papi, de la Pius al X-lea la Bergoglio”. Un oraș din Italia are cei mai mulți locuitori de peste 100 de ani din lume

Un bărbat a murit după ce a consumat băutură la un restaurant, în Germania. Alți 7 oameni au ajuns la spital

GSP.RO Cine e antrenoarea acuzată că „nenorocește” sportivele. A supraviețuit unui atentat care a ucis 165 de oameni. Ce le face fetelor

Playtech.ro „Putin. Dumnezeu pe pământ pentru următoarele 8 zile.” Declarația care va îngrozi România

Observatornews.ro Femeie trântită la pământ de un angajat al Vodafone, chiar de față cu fiica ei, într-un centru comercial din Drumul Taberei

HOROSCOP Horoscop 14 februarie 2022. Peștii sunt văzuți ca o autoritate în domeniul lor și de aceea le e greu să refuze anumite sarcini

Știrileprotv.ro Ultima oră. Decizia Ucrainei, în conflictul cu Rusia. Se va întâmpla în termen de 48 de ore

Telekomsport "Coşmar. Costumul s-a deschis". Patinatoarea a fost penalizată după ce rochia i-a cedat şi părţile intime s-au văzut la TV | FOTO

PUBLICITATE Trisport.ro a lansat un smartwatch pe care trebuie să-l ai, pentru o viață sănătoasă