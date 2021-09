Zeci de femei musulmane din India s-au trezit scoase la vânzare pe internet. „Ofereau 5 rupii și amenințau cu violul”

Hana Khan, 32 de ani, pilot comercial al cărei nume se afla pe lista femeilor scoase la vânzare pe internet, a spus că a fost alertată de acest lucru când un prieten i-a trimis un tweet.

Tweetul a dus-o la „Sulli Deals”, o aplicație și un site web pe care au fost încărcate fotografii furate de pe conturile de socializare ale mai multor femei, ele fiind descrise acolo ca „ofertele zilei”.

Când a intrat pe aplicație, Hana a găsit zeci de femeie scoase la licitație, inclusiv prietene de-ale ei. Apoi, s-a regăsit și pe ea.

Utilizatorilor li s-a oferit șansa de a „cumpăra” femeile ca mărfuri într-o licitație online.

Aplicația pretindea că oferă utilizatorilor șansa de a cumpăra un „Sulli” – un termen depreciativ folosit de trolii hinduși de dreapta pentru femeile musulmane. Nu a existat niciun fel de licitație reală, scopul respectivei aplicații era doar de a umili femeile musulmane.

Femeile expuse sunt nemulțumite fiindcă creatorii aplicației nu au fost reținuți sau arestați, ceea ce evidențiază „discriminarea femeilor musulmane în India dominată de hinduși”.

Experiența a indus frică în rândul femeilor vizate. Iar multe și-au suspendat conturile de pe rețelele sociale, de teamă că vor fi hărțuite în continuare.

Hana Khan a declarat că a devenit ținta acestora din cauza religiei sale.

„Sunt o femeie musulmană care are vizibilitate și care se face auzită. Iar ei vor să ne reducă la tăcere”, a declarat Hana, precizând că va continua să-și caute dreptatea în justiție.

De altfel, a fost format un grup pe WhatsApp care oferă asistență juridică celor care depun plângere la poliție.

I dont use my surname in Uber and Ola. I have a religion neutral first name. Am I hiding my Muslim identity? Yes…you bet I am.

Plângerea ei este una dintre cel puțin patru depuse la poliția indiană de victime. Praveen Duggal, un înalt oficial al poliției din Delhi, a confirmat că unitatea de investigații cibernetice din India cercetează plângerile, dar a spus că nu poate oferi alte detalii.

India are legi care vizează criminalitatea cibernetică, dar nu are o legislație specifică împotriva agresiunii cibernetice, în ciuda creșterii abuzurilor împotriva femeilor din India.

Khan și alte activiste feministe spun că sunt vizate de bărbați care se ascund în spatele conturile de pe rețelele de socializare, care încearcă să le intimideze, iar autoritățile indiene nu fac suficient pentru a o opri.

Oamenii ofereau 5 rupii (n.r. – 20 de bani în moneda românescă) și 10 rupii, clasificau femeile în funcție de părțile corpului lor, descriau acte sexuale și amenințau cu violul”, a explicat Hana, într-un alt interviu, pentru BBC.

Pe lângă religia lor, un lucru pe care îl împărtășesc femeile este viziunea lor puternică asupra drepturilor de gen în India.

Khan are 15.000 de adepți pe Twitter și primește în mod regulat comentarii nepotrivite, în primul rând de la bărbați. Ea a spus că volumul a crescut după ce fotografia ei a apărut în aplicația Sulli Deals.

„Femeile musulmane vocale și sincere sunt cel mai mare nivel de amenințare din ochii bărbaților”, întărește ea

După ce fotografiile „de la licitație” au devenit virale pe rețelele de socializare, 21 dintre femei s-au alăturat unui grup WhatsApp creat pentru sprijin reciproc, inclusiv poeta Nabiya Khan.

Nabiya Khan își publică în mod regulat proza ​​pe Twitter pentru a amplifica vocile persoanelor marginalizate din India și crede că asta atras atenția trolilor Sulli Deals.

„Bărbații consideră că violența sexuală este o pedeapsă valabilă pentru că este o femeie sinceră”, a spus Nabiya Khan.

De asemenea, a depus o plângere la poliție, dar afirmă că nu a a primit niciun semnal.

Femeile spun că abuzul online indică starea de spirit față de musulmanii din India de când Partidul Bharatiya Janata (BJP) al prim-ministrului Narendra Modi a venit la putere în 2014.

În ultimii ani, rapoartele privind crimele provocate de ura antimusulmană au crescut și mai multe state guvernate de BJP au adoptat o legislație despre care criticii spun că a contribuit la o creștere a polarizării religioase.

De exemplu, în 2019, parlamentul Indiei a adoptat un proiect de lege care ar oferi imigranților din trei țări vecine o cale către cetățenie – cu excepția musulmanilor.

Tendința antimusulmană este prezentă și în forțele de poliție, potrivit unui sondaj efectuat la aproximativ 12.000 de ofițeri de poliție.

Raportul din 2019 privind situația poliției în India a constatat că aproximativ jumătate dintre polițiștii indieni chestionați credeau că musulmanii sunt „în mod natural predispuși” la comiterea infracțiunilor.

Zakia Soman, activistă socială și fondatoare a Mișcării Femeilor Musulmane Indiene, a declarat că prejudecățile sunt evidente și online, unde atacurile împotriva femeilor musulmane au crescut în ultimii ani.

Abuzul cibernetic este o problemă majoră în India, în special împotriva femeilor.

Potrivit unui raport din 2019 al Amnesty International, femeile politice indiene primesc aproape de două ori mai multe abuzuri online comparativ cu omoloagele lor din SUA și Marea Britanie.

În plus, în India, multe cazuri nu sunt raportate, potrivit expertului în drept cibernetic Karnika Seth.

În timpul unei sesiuni parlamentare din 8 august, ministrul tehnologiei informației din India, Ashwini Vaishnaw, a declarat că dezvoltarea rapidă a internetului a provocat o „creștere a criminalității cibernetice în întreaga lume”.

Cu toate acestea, India nu are o lege uniformă împotriva agresiunii cibernetice, iar numărul cazurilor înregistrate la poliție este redus.

Nu este clar câte persoane au mers în instanță și dacă au fost pronunțate condamnări.

Activiștii spun că sistemul penal indian este confuz, așa că multe victime nu se obosesc să depună o plângere.

Dacă o fac, avocații trebuie să prezinte dovezi electronice extrase de pe dispozitivul acuzatului, lucru dificil – dacă nu imposibil – de obținut, a spus Seth.

Și dacă o plângere ajunge în instanță, poate dura ani până la pronunțarea unui verdict.

Nu a fost prima dată când femeile musulmane au fost vizate de licitații online false.

În luna mai, un cont indian de pe YouTube numit „Liberal Doge” a încărcat un videoclip similar cu aplicația Sulli, care părea să „liciteze” femeile musulmane pakistaneze, postând fotografii fără consimțământul lor, potrivit rapoartelor mass-media locale.

Contul a fost șters de YouTube pentru încălcarea „politicilor sale stricte” care interzic discursurile de ură, inclusiv conținutul care promovează violența sau ura bazată pe gen și religie, a declarat un purtător de cuvânt al YouTube pentru CNN.

Nimeni fost arestat sau anchetat în acest caz, în ciuda mai multor rapoarte ale poliției, spun autoritățile.

Politicienii și activiștii s-au alăturat apelurilor de justiție pentru femeile promovate online.

Pe 30 iulie, Priyanka Chaturvedi, un politician al partidului Shiv Sena, i-a scris ministrului IT Vaishnaw îndemnându-l să ia măsuri împotriva celor care controlează aplicația Sulli Deals.

În scrisoarea pe care a postat-o ​​pe Twitter, Chaturvedi a subliniat că „lipsa unor legi și pedepse preventive stricte și eficiente” reprezintă un factor motivant pentru ca astfel de infracțiuni să continue în viitor.

„Într-o țară în care femeile se luptă cu prejudecăți de gen, aceste incidente dezvăluie din nou lacune în protecția și siguranța femeilor, în special în spațiul cibernetic, se menționează în scrisoare. Mă doare să văd că aproape nicio mișcare în ceea ce privește acest caz nu a fost luată de acum, în ciuda gravității acestuia”, a mai scris ea.

Hana Khan și Nabiya Khan spun că lipsa acțiunii autorităților evidențiază lipsa sprijinului pentru victimele abuzurilor online.

Militanții spun că aceste abuzuri au puterea de a „deprecia, înjosi, intimida și, în cele din urmă, reduce la tăcere femeile”. „Femeile musulmane nu vor fi suprimate”, a încheiat Hana Khan.

The onus to fight against the rot in the Indian society should be on the majority. Muslims are tired of doing all the heavy lifting. Your condemnation tweets arent enough. Not taking anything away from anyone but its high time to rise against this rot.