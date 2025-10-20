Aproape 60 de persoane au fost evacuate din bloc

Aproape 60 de persoane au fost evacuate, iar o persoană imobilizată la pat a fost preluată de o ambulanță, în urma unei sesizări de miros de gaze pe casa scării, la un bloc de locuințe. Oamenii sunt speriați că s-ar putea repeta catastrofa din Capitală, soldată cu trei morți și 20 de răniți, potrivit Olt Alert.

La fața locului acționează echipaje din cadrul Detașamentului Caracal și Detașamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear), un echipaj SMURD și o autospecială pentru primă intervenție. Potrivit ISU Olt, blocul este situat pe Aleea Virgil Carianopol din Caracal.

„Au fost evacuate, preventiv, 59 de persoane, din trei scări de bloc. O persoană imobilizată la pat a fost evacuată de salvatori și preluată de un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță”, conform ISU Olt.

Se lucrează la ventilarea celor trei scări de bloc

Echipajele de pompieri lucrează pentru ventilarea celor trei scări de bloc.

„În acest moment, echipajele operatorului de gaze și echipajul CBRN verifică fiecare apartament, astfel încât să nu existe acumulări de gaze, în vederea punerii în funcțiune a instalației electrice”, a transmis ISU Olt.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE