Explozia, care a avut loc în jurul orei 15.00 pe strada Manuel Maroto, a afectat clădirea rezidențială situată deasupra localului și barul Mis Tesoros de alături.

Pompierii îndepărtează manual molozul din cauza instabilității clădirii – este periculos să se introducă utilaje înăuntru – iar clădirea a fost evacuată.

Explozia a dărâmat o parte din portalul adiacent şi unul dintre pereţii barului, astfel încât primele informaţii indică o explozie.

La faţa locului au intervenit 13 echipaje de la Protecţia Civilă şi 17 ale pompierilor din Madrid, precum şi mai multe unităţi ale Serviciului de Urgenţă Medicală din comunitate.

Poliţia spaniolă a fost nevoită să închidă strada, iar agenţii redirijează traficul.

