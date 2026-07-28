Șoferii folosesc zilnic podul avariat pentru a evita un ocol lung

În urmă cu aproape trei ani, furtuna Daniel a lovit puternic sud-estul Europei și nordul Africii, provocând distrugeri importante în Grecia. Printre infrastructurile afectate s-a numărat și podul din Paleopyrgos, în regiunea Thessalia, care s-a tasat în urma viiturilor.

Deși structura nu s-a prăbușit complet, partea centrală a podului s-a afundat până aproape de nivelul apei, căpătând forma literei „M”.

În timpul creșterii debitului râului, această porțiune este uneori acoperită de apă.

Podul este în continuare folosit zilnic de zeci de șoferi care aleg să își scurteze traseul și să evite un ocol considerabil. La fel ca multe alte poduri distruse de furtuna Daniel, nici acesta nu a fost încă reparat.

„Ne jucăm cu moartea în fiecare zi”

Localnicii intervievați de publicația elenă Skai spun că ruta alternativă presupune un ocol de zeci de kilometri, motiv pentru care mulți continuă să traverseze podul, în ciuda riscurilor evidente.

„Ce ar trebui să facem? Să ocolim? Dar pe unde să trecem? Nu s-a făcut nimic. Ne jucăm cu moartea în fiecare zi”, a declarat unul dintre locuitorii zonei.

Atunci când nivelul râului Peneu este scăzut, traversarea este posibilă doar dacă șoferii înaintează cu mare atenție. Însă, atunci când apa crește, aceasta acoperă complet partea centrală a podului.

Drumul este închis, însă GPS-urile continuă să îl recomande

În mod oficial, atât podul, cât și drumul de acces sunt închise circulației, iar indicatoarele și blocurile de beton amplasate încă din 2023 interzic accesul. Cu toate acestea, obstacolele sunt ocolite zilnic de șoferi. Mai mult, unele sisteme GPS și de navigație continuă să indice acest traseu, deși drumul este închis.

Potrivit sursei citate, lucrările de refacere a podului nu sunt estimate să înceapă înainte de anul 2029, astfel că situația riscă să continue încă mai mulți ani.