Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea pune capăt războiului „aproape imediat” dacă ar renunța la Crimeea.

Volodimir Zelenski a respins această idee, subliniind importanța menținerii integrității teritoriale a Ucrainei, potrivit Novoe Vremya.

Într-un mesaj pe Telegram, liderul ucrainean a declarat: „Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt acestui război în mod rapid și sigur. Iar pacea trebuie să fie durabilă.”

Președintele Ucrainei a continuat, făcând referire la experiența din trecut: „Nu așa cum a fost acum ani de zile, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul nostru – o parte din Donbas, iar Putin a folosit-o pur și simplu ca o rampă de lansare pentru un nou atac.”

Zelenski a subliniat că „Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care l-a început”.

El a propus o abordare comună cu SUA și Europa pentru a determina Moscova să accepte o pace reală.

În contextul discuțiilor programate la Casa Albă, Zelenski a reafirmat poziția Ucrainei de a nu se retrage din regiunile neocupate ale Donbasului, în ciuda presiunilor.

Discuțiile dintre Zelenski și liderii occidentali sunt programate pentru luni, 18 august. La întâlnire vor participa reprezentanți ai UE, NATO și lideri ai mai multor state europene.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Printre participanți se numără Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Alexander Stubb, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron și Keir Starmer.

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE