Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea pune capăt războiului „aproape imediat” dacă ar renunța la Crimeea.

Volodimir Zelenski a respins această idee, subliniind importanța menținerii integrității teritoriale a Ucrainei, potrivit Novoe Vremya.

Într-un mesaj pe Telegram, liderul ucrainean a declarat: „Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt acestui război în mod rapid și sigur. Iar pacea trebuie să fie durabilă.”

Președintele Ucrainei a continuat, făcând referire la experiența din trecut: „Nu așa cum a fost acum ani de zile, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul nostru – o parte din Donbas, iar Putin a folosit-o pur și simplu ca o rampă de lansare pentru un nou atac.”

Zelenski a subliniat că „Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care l-a început”.

El a propus o abordare comună cu SUA și Europa pentru a determina Moscova să accepte o pace reală.

În contextul discuțiilor programate la Casa Albă, Zelenski a reafirmat poziția Ucrainei de a nu se retrage din regiunile neocupate ale Donbasului, în ciuda presiunilor.

Discuțiile dintre Zelenski și liderii occidentali sunt programate pentru luni, 18 august. La întâlnire vor participa reprezentanți ai UE, NATO și lideri ai mai multor state europene.

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic"

Printre participanți se numără Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Alexander Stubb, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron și Keir Starmer.

Jumătate din blocurile din București nu au apă caldă. Care sunt străzile lovite de o avarie majoră în rețeaua primară de termoficare
Știri România 10:57
Jumătate din blocurile din București nu au apă caldă. Care sunt străzile lovite de o avarie majoră în rețeaua primară de termoficare
România, lovită de ploi torențiale, furtuni și grindină. Nouă județe se află sub cod portocaliu de vreme extremă
Știri România 10:37
România, lovită de ploi torențiale, furtuni și grindină. Nouă județe se află sub cod portocaliu de vreme extremă
CRBL a semnat cu PRO TV! Acum apare într-o emisiune de la Antena 1, dar din toamnă schimbă postul: Dan Badea și Ioana State vin cu el la pachet
Stiri Mondene 10:40
CRBL a semnat cu PRO TV! Acum apare într-o emisiune de la Antena 1, dar din toamnă schimbă postul: Dan Badea și Ioana State vin cu el la pachet
Imagini inedite de la nunta Alinei Eremia. Motivul pentru care artista a plâns în ziua evenimentului
Stiri Mondene 10:20
Imagini inedite de la nunta Alinei Eremia. Motivul pentru care artista a plâns în ziua evenimentului
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cei 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Politică 10:54
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cei 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Analiză
Politică 07:00
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
