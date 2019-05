Ion Casian, directorul azilului unde a locuit Mama Zina a declarat că fiul creatoarei de modă nu a venit să ia lucrurile mamei sale. „Am participat toți cei care o cunoșteam pe doamna Zina. Am ținut un moment de reculegere, asta e ceea ce am putut noi să facem după 40 de zile de când a murit.„, a declarat Ion Casian, la Agenția Vip.

„Cel puțin șapte ani de zile am fost zilnic împreună și făceam împreună aniversările de familie și sărbătorile de iarnă, asta ne-a apropiat foarte mult. Cătălin nu a venit să ia lucrurile de aici, o parte le-am împărțit la salariați. Am vorbit o dată sau de două ori de la deces, am înțeles că a plecat din țară.”, a mai spus Ion Casian.

