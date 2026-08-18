Teo Trandafir se bucură de ultimele zile de vacanță alături de fiica sa, Maia. Pentru perioada din jurul sărbătorii Sfintei Maria, prezentatoarea Kanal D a ales o destinație mai puțin obișnuită pentru o escapadă de vară: Giurgiu.

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În locul unei vacanțe în afara țării, Teo și Maia au mers în sudul României, unde au petrecut timp în apropierea Dunării. Prezentatoarea a explicat, într-o declarație pentru Click!, motivul pentru care a ales orașul și ce a determinat-o să descopere zona.

„Țineți minte când am zis eu că în vacanță mă duc la Giurgiu?! Eeee… zis și făcut. Am considerat că merită să văd Dunărea, despre care aflasem de la televizor că nu mai e cum era. Dar cum e?! M-am întrebat. Păi, cum să fie? Ca la știri”, a declarat Teo Trandafir, potrivit click.ro.

Ce i-au povestit localnicii despre Dunăre

Ajunsă la Giurgiu, Teo Trandafir spune că a stat de vorbă cu oamenii din oraș și a aflat povești despre modul în care Dunărea era traversată în trecut.

„Locuitorii din Giurgiu mi-au povestit lucruri care mi se păreau basme: bunii lor treceau peste fluviu călare sau în căruțe trase de animalele de povară, așa că am zis săru mâna și pentru ce încă mai șerpuiește prin meleagurile acelea.”

Experiența a determinat-o să privească orașul și zona Dunării dintr-o perspectivă diferită, dincolo de informațiile pe care le aflase din știrile despre nivelul scăzut al fluviului.

Teo Trandafir: „Istorii de tot felul, oameni primitori și mâncare bună”

Prezentatoarea spune că vacanța la Giurgiu i-a oferit și ocazia să descopere orașul, despre care vorbește într-o notă pozitivă.

„Istorii de tot felul, oameni primitori și mâncare bună, la Giurgiu, să știți, oraș verde, cu magazine interesante și voie bună cât a cuprins. Mă întorc curând, că doar e la o aruncătură de băț. Vedeți?! De-asta n-am ales Asia Centrală. Ca să mai trec, când am o zi liberă”, ne-a declarat vedeta Kanal D.

Astfel, Teo Trandafir a transformat zilele de vacanță într-o escapadă în România, alături de Maia, preferând să exploreze un oraș aflat la mică distanță de București.

Teo Trandafir revine la Kanal D alături de Ilinca Vandici

Vacanța se apropie de final pentru Teo Trandafir. Din 24 august, prezentatoarea va reveni în fața telespectatorilor alături de Ilinca Vandici, pentru un nou sezon al emisiunii „Follow us!”. Emisiunea va fi difuzată la Kanal D începând cu ora 8:00.

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