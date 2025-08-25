Povestea compozitorului transilvănean cu peste 700 de melodii

Originar din Șiclod, Harghita, Kerestély a devenit o figură proeminentă în industria muzicală românească, în ciuda începuturilor dificile. Deși a trebuit să-i fie amputat un picior, îi place să stea la pian. Recent a finalizat al treilea album al său, explică el, într-un amplu interviu pentru Blikk, parte a grupului Ringier.

Kerestély s-a născut într-o familie de preoți reformați, ceea ce i-a adus statutul de „dușman de clasă” în perioada comunistă. Acest lucru i-a îngreunat începuturile carierei, dar nu l-a împiedicat să devină ulterior un compozitor de renume.

„Tatăl meu a fost pastor reformat, am primit o educație de la părinții mei considerată o raritate astăzi. Totuși, când a venit comunismul, am devenit dușmani de clasă, pentru că nu prea îi plăceau preoții pe atunci.

Am fost considerabil dezavantajat din această cauză, tatăl meu mi-a spus chiar să studiez o profesie, pentru că nu era sigur că mă vor putea întreține mult timp. Locuiam într-un cartier de mahalale din Székelykövesd, iar când trecea o mașină, ne temeam că tatăl meu va fi luat”, a mărturisit celebrul compozitor, în timpul interviului.

Drumul spre succes

Kerestély și-a început cariera muzicală studiind orga și pianul în copilărie. După ce a servit în armată, unde a cântat în orchestra militară, s-a mutat la Cluj pentru a studia la Conservator.

„Încă eram considerat dușman de clasă, mult timp nu mi s-a permis să mă înscriu. În cele din urmă, l-am căutat pe rector să-mi verifice notele și i-am spus că dacă nu sunt toate excelente, nu voi mai spune nimic, dar dacă sunt, să nu mă pedepsească pentru că tatăl meu e preot. În final, m-au acceptat”, a povestit Kerestély pentru Blikk.

Inițial, Kerestély a urmat o școală de industrie metalurgică și a lemnului. De pe băncile școlii a ajuns la o fabrică din Vajdahunyad, iar de acolo a fost dus într-un lagăr de muncă militară, fiind considerat „copilul unui dușman de clasă”.

„Am urmat o școală de industrie metalurgică și a lemnului, am prelucrat figurine din fier timp de patru ore pe zi, era o muncă foarte grea.

De acolo am ajuns într-o fabrică din Vajdahunyad, iar de acolo m-au dus într-un lagăr de muncă militară ca fiind copilul unui dușman de clasă. Nu sunt o persoană temătoare, dar când am coborât prima dată în mina din Valea Zsil, cu siguranță mi-au curs lacrimile din ochi.

A fost o perioadă foarte grea, am muncit din greu în condiții grele. Am fost soldat timp de doi ani și jumătate, dar muzica m-a salvat: după un timp am cântat în fanfara militară”, a dezvăluit îndrăgitul compozitor în timpul interviului.

Marele succes a venit în 1975, când a compus piesa „Copacul”, care a devenit rapid un hit internațional. De atunci, Kerestély a scris sute de melodii pentru cei mai cunoscuți artiști din România.

Recunoașterea tardivă în Ungaria

Deși foarte apreciat în România, Kerestély rămâne relativ necunoscut în Ungaria. „Cumva nu s-au ocupat de mine. Un singur hit de-al meu a devenit cunoscut în Ungaria, Copacul”, a explicat compozitorul.

Melodia „Copacul” a fost celebră mai întâi în România, iar în Ungaria a fost tradusă de Erika Józsa.

„Atât de puțini oameni încât nici măcar nu am fost intervievat vreodată în limba maghiară. Cumva nu m-au băgat în seamă. Unul dintre hiturile mele a devenit cunoscut în Ungaria, Copacul, care a fost făcut celebru mai întâi în România de Aurelian Andreescu și apoi de Fuego. Versiunea maghiară a fost tradusă de Erika Józsa și făcută celebră de Gábor Tamás.

Dar am scris și un album maghiar, pe care cântăreți precum Éva Kiss, Klára Győri, Rodica Popa, Réka Gagyi, Gina Pătrașcu sau András Farkas au cântat compozițiile mele.

Cumva nu m-au rugat, am fost dat deoparte. Chiar dacă mi-ar fi plăcut să scriu cântece pentru Katalin Karády și alți interpreți celebri ai vremii”, a mai dezvăluit celebrul compozitor transilvănean.

În ciuda succesului, recunoașterea oficială a venit târziu pentru Kerestély. Abia după căderea comunismului a început să primească premii și distincții pentru activitatea sa muzicală. În prezent, la 91 de ani, Kerestély continuă să compună, concentrându-se pe piese de pian. Recent a lansat al treilea său album instrumental.

„Deși încă sunt cunoscut și melodiile mele sunt îndrăgite, acum scriu doar piese de pian. Tocmai am terminat al treilea meu album”, a declarat compozitorul, pentru Blikk.

Pasiunea pentru muzică a depășit toate obstacolele

Povestea lui Kerestély Zsolt este una de perseverență și pasiune pentru muzică, care a depășit obstacolele politice și sociale ale vremurilor.

„Bunica mea cânta la țambal, am auzit-o prima dată cântând la tercel, iar la vârsta de trei ani am fost uimit de cât de ciudat cânta. Și când eram copil, am învățat să cânt la orgă de la cantorul local, apoi a venit pianul.

Până când am ajuns în armată, cântam deja destul de bine, așa că atunci când l-am întâlnit pe dirijorul ansamblului artistic al armatei, mi-a dat o audiție și de atunci am cântat cu ei și în teatrul din Petrozsény”, își amintește compozitorul.

Anii la Conservator

Viața celebrului compozitor s-a schimbat cu siguranță în anii petrecuți la Conservator, odată ce l-a cunoscut pe regizorul de film Francisc Munteanu, care i-a propus să se mute în București când termină studiile.

„În anii mei de la Conservator, l-am cunoscut pe regizorul de film Francisc Munteanu la unul dintre locurile unde am cântat, care mi-a propus să mă mut la București după absolvire. Am făcut-o, apoi am început să lucrez pentru televiziune ca inginer de sunet.

A trebuit să fac de toate, dar asta m-a făcut versatil. Am cunoscut o mulțime de stiluri și muzicieni și cântăreți, iar mai târziu am scris hituri pentru ei. Le cunoșteam stilul, vocea și tot mai mulți oameni au venit la mine”, își amintește el.

Anul 1975 a fost momentul care i-a adus succesul. În 1975, Zsolt Kerestély a scris piesa „Copacul”, melodie devenită imediat cunoscută în țară și dincolo de granițe.

„În 1975, am scris Copacul, care a fost imediat populară, a devenit un mare succes, cântată nu doar în România, ci în întreaga lume”, a mai dezvăluit acesta.

Cum a reușit să scape nepedepsit de sistem, atât ca dușman de clasă, cât și ca maghiar?

Viața, cu siguranță, nu a fost ușoară pentru Zsolt Kerestély. Atât ca maghiar, cât și ca dușman de clasă a reușit să scape nepedepsit de sistem. Compozitorul își amintește și astăzi momentul în care a fost luat la o întâlnire de partid.

„Nu a fost ușor. Odată au venit după mine și m-au dus la o întâlnire de partid. Președintele partidului a spus că doar copilul preotului ar trebui să fie membru de partid, pentru că nu așa se întâmplă. Atunci, lacrimi de rușine îmi ardeau fața, dar din fericire mulți oameni au fost alături de mine. Bineînțeles, nici atunci nu am putut evita să fiu membru de partid”, mărturisește Zsolt Kerestély.

În timpul interviului acordat pentru Blikk, acesta a fost întrebat dacă „a devenit viața mai ușoară de atunci?”.

„Cu siguranță în cariera mea, din moment ce am călătorit prin toată România, am fost inginer de sunet și editor muzical la toate evenimentele, dar deja scriam piesele în plină desfășurare”, spune el.

Despre întâlnirea cu Nicolae Ceaușescu, Zsolt Kerestély nu a spus prea multe. Totul s-a întâmplat după o sărbătoare națională, moment în care cei doi și-au strâns mâna.

Zsolt Kerestély vorbește despre cele mai mari dificultăți

Celebrul compozitor mărturisește că a avut o viață frumoasă, în ciuda evenimentelor pe care le-a trăit și care sunt „suficiente nu doar pentru un film, ci și pentru un serial”. Este bucuros că nu s-a certat cu nimeni și mărturisește aceasta e și cea mai mare mândrie.

„Per total, am avut o viață foarte frumoasă, chiar dacă au fost atât de multe evenimente în ea încât ar fi fost suficiente nu doar pentru un film, ci și pentru un serial. Dificultățile pot fi depășite, dar sunt mândru că nu m-am certat niciodată cu nimeni.

Citatul meu preferat din carte despre mine este că dacă toată lumea ar fi ca mine, nu ar exista niciodată război”, a explicat el.

Cum s-a schimbat viața după amputarea piciorului

Viața compozitorului s-a schimbat radical în momentul în care i-a fost amputat piciorul. Zsolt Kerestély suferea de foarte mult timp din cauza unor vene foarte sensibile de la picioare.

Pentru că tratamentele nu au dat rezultate, iar durerile au devenit insuportabile, compozitorul a ajuns pe masa de operație și medicii au decis să îi amputeze piciorul.

„Sufăr de mult timp de venele mele, din păcate, sunt foarte slăbite la picioare. Am fost operat acum ani de zile pentru a înlocui una dintre vene, dar operația a fost nereușită. M-am chinuit ani de zile, dormind cu piciorul stâng atârnat de pat pentru a permite circulația sângelui. Durerea și ulcerele nu m-au lăsat în cele din urmă fără altă opțiune, a trebuit să mi se amputeze piciorul”, povestește el.

Faptul că a practicat mult sport, în ajută în prezent să se descurce în viața de zi cu zi chiar și cu proteză.

„Din fericire, am practicat sport toată viața și sunt încă în formă bună. Ceea ce îmi îngreunează viața de zi cu zi este că nu prea pot purta proteza. Pe prima nu am putut să o port deloc și, în cele din urmă, mi-am făcut una cu cinci mii de euro care se îndoaie, dar din păcate și pe aceea îmi este greu să o port”, a mărturisit Zsolt Kerestély.

Cine duce mai departe iubirea pentru muzică

Dragostea pentru muzică s-a moștenit în familia celebrului compozitor, iar fiul său este cel care duce moștenirea mai departe.

„Fiul meu este acum un inginer de sunet recunoscut în România, el mixează și albumele mele de pian. Sunt foarte mândru de el, pentru că este căutat nu doar aici, ci în întreaga lume pentru cunoștințele sale”, a recunoscut Zsolt Kerestély.

