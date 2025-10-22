Petrolul bate CFR Cluj cu 1-0, fosta campioană ținând isonul campioanei FCSB întru slava numărului cu ghinion 13: după 13 etape ambele mari favorite la titlu înainte de startul Superligii au câte 13 puncte. Lupii galbeni trag să iasă din zona periculoasă, în timp ce alb-vișiniii nu oferă niciun argument că pot reveni în prim-plan.

Victoria istorică cu 2-1 a lui Metaloglobus în fața FCSB e cu atât mai dulce cu cât a venit după o răsturnare de scor. Buturuga mică a răsturnat carul campioanei, care căpătase încredere după două succese consecutive în Superliga. Analiștii de pe Superliga.ro încă nu-și revin din șoc, ultima clasată avea însă nevoie disperată de o gură de oxigen care a apărut neașteptat.

FC Botoșani a mers în Ardeal și a învins-o cu 2-0 pe Universitatea Cluj, altă trupă în cădere liberă după un sezon bun. Lideri ai campionatului, moldovenii și-au menținut tonusul după pauza internațională. La Șepcile Roșii, consecința supremă a venit sub forma plecării lui Ovidiu Sabău de pe bancă. De această dată, nimeni și nimic nu l-a mai făcut să se răzgândească.

Csikszereda a câștigat surprinzător la Sibiu, 2-0 cu Hermannstadt. Neînvinsă de două luni, echipa din Miercurea Ciuc a arătat un fotbal speculativ, în care a marcat pe două greșeli ale gazdelor, care au dominat partida. Firesc, oaspeții lasă sibienilor – care nu-și revin din pumni – locul 15, direct retrogradabil, intrând în zona barajului.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Derby-ul Dinamo – Rapid 0-2 a fost dominat de câinii roșii, dar organizarea deja proverbială a antrenorului Costel Gâlcă a adus victoria Rapidului. Cu un șut pe poartă să ai două goluri e chiar o eficiență maximă, rezultatul unei discipline tactice greu de replicat la noi! Site-ul Superliga.ro notează și că Rapid ajunge la mai bine de un deceniu fără eșec în fața marii rivale.

Oțelul a obținut a doua victorie consecutivă cu 4-0, are trei succese în ultimele patru etape și a urcat pe poziția a șasea. Gălățenii au câștigat pentru prima oară în deplasare și au făcut-o wooaw la Arad. Două bare pentru gazde în prima repriză și o eliminare devreme în a doua înseamnă șanse irosite pentru arădeni, cărora nu le-a mai ieșit vreun miracol.

Universitatea Craiova, a pus capăt seriei negative – patru meciuri fără victorie în toate competițiile. 3-1 cu Unirea Slobozia a însemnat multă zbatere în superioritate numerică și după ce ialomițenii au irosit o șansă incredibilă de a trece în avantaj, deși jucau deja în 10 oameni.

FC Argeș face al doilea egal alb consecutiv, rămâne pe locul 5, dar meciul de afară cu Farul – echipă făcă victorie de la începutul toamnei – are învățămintele lui. Un punct prețios pentru nou promovata pentru care top 6 era un vis. Gazdele însă, vorba unui clasic în viață, se tot caută.

Nu uita: pentru detalii complete intrați pe Superliga.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE