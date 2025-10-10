Căpitanul Rapidului a marcat o dublă în victoria cu Farul, scor 3-1, și împarte primul loc în clasamentul golgheterilor cu Florin Tănase

Pentru a doua oară în acest sezon, Dobre este jucătorul etapei. S-a mai întâmplat în runda inaugurală, când a reușit de asemenea o dublă, în succesul din deplasare cu FC Argeș (2-0). Contra constănțenilor, căpitanul alb-vișiniilor a înscris golul de 2-0 în prima repriză, apoi a înlăturat definitiv emoțiile pentru echipa lui Costel Gâlcă, la mijlocul părții secunde, într-un moment în care Farul tocmai redusese din diferență și dădea senzația că poate forța o revenire.

„Este important să poți să suferi”, a spus Dobre la finalul partidei care a dus Rapidul pe primul loc al clasamentului. Ulterior, giuleștenii au fost depășiți de FC Botoșani, care are același număr de puncte, dar un golaveraj superior.

