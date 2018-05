Mai sunt doar câteva zile până la cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) 2018, care se va desfășura între 25 mai și 3 iunie, iar Oana Pellea și Maia Morgenstern sunt în spotul oficial al TIFF 2018, care a fost deja lansat.

Astfel, cele două actrițe reinterpretează faimoasa scenă din “Persona”, la 100 de ani de la nașterea cineastului Ingmar Bergman.

Cel mai mare eveniment din România dedicat artei și industriei cinematografice va aduce la Cluj-Napoca sute de proiecții, titluri clasice și filme în premieră absolută, o selecție solidă de evenimente ce îmbină filmul cu muzica, expoziții, workshop-uri inovatoare, dezbateri și petreceri grandioase.

Programul din acest an include nu mai puțin de 227 producții –178 de lungmetraje și 49 de scurtmetraje din toate colțurile lumii. Sute de invitați români și străini, reprezentanți de seamă din lumea filmului, și-au confirmat deja prezența la TIFF.17. Alături de echipa organizatorică, peste 400 de voluntari se vor ocupa de buna desfășurare a evenimentelor.

INVITAȚI la TIFF 2018



Una dintre cele mai îndrăgite figuri ale cinematografiei franceze, actrița și regizoarea Fanny Ardant se numără printre invitații speciali din acest an. În cadrul unei retrospective dedicate artistei, publicul o va putea admira în două dintre cele mai apreciate filme din cariera sa și va avea ocazia să urmărească două producții pe care aceasta le semnează.

Cenușă și sânge, filmul regizat de Ardant, va fi proiectat în memoria Olgăi Tudorache, marea actriță dispărută anul trecut dintre noi, la 88 de ani. De altfel, acesta a fost ultimul rol în cinema al Olgăi Tudorache.

Actrița Olga Tudorache este un român de care și noi suntem mândri.

Fanny Ardant, o divă absolută la TIFF 2018

Fanny Ardant revine în România ca invitat special al Festivalului Internațional de Film Transilvania, iar cel mai mare eveniment de film din România îi dedică artistei franceze un medalion de autor – intitulat Close-up Fanny Ardant – care include două interpretări de excepție din cele peste 100 de roluri făcute în cinema și două dintre filmele pe care le-a regizat până-n prezent. În cadrul galei de închidere TIFF, Fanny Ardant va primi Trofeul Transilvania pentru întreaga carieră.

Născută pe 22 martie 1949, Fanny Ardant a crescut în Monaco până la vârsta de 17 ani, după care s-a mutat în Aix-en-Provence pentru a-și urma studiile în domeniul științelor politice. Nimic nu prevestea virajul spre actorie și, cu atât mai puțin, succesul încă de la prima apariție scenică din 1974. Frumusețea, exuberanța, versatilitatea și talentul ei extraordinar au plasat-o în topul celor mai iubite actrițe ale cinematografiei franceze.

În cei peste 40 de ani de carieră, Fanny Ardant a cucerit întreaga lume, jucând nu doar în Franța, ci și în Spania, Italia, Anglia, Israel, Germania, Elveția și, nu în ultimul rând, la Hollywood. A lucrat cu regizori importanți precum Claude Lelouch, Alain Resnais, Costa Gavras,Volker Schlondorff, Michelangelo Antonioni, Sydney Pollack, Franco Zeffirelli sau Ettore Scola, și i-a avut ca parteneri pe ecran, printre alții, pe Gérard Depardieu, Vittorio Gassman, Jean Rochefort, Danielle Darrieux, Catherine Deneuve, Harrison Ford, Cate Blanchett, Penelope Cruz sau Jean-Louis Trintignant.

Una dintre cele mai importante colaborări, încă de la începutul carierei, a fost cu legendarul cineast francez Francois Truffaut, care i-a devenit și partener de viață. După ce a remarcat-o în serialul TV Les dames de la côte, Truffaut a distribuit-o alături de Depardieu în Femeia de alături (La femme d’a coté, 1981), care i-a adus și prima nominalizare la Premiile César. La doar 2 ani distanță, numele actriței se afla din nou pe lista scurtă a nominalizaților, de data aceasta pentru rolul secretarei-detectiv din ultimul film al lui Truffaut, De-ar veni odată duminica! (Vivement Dimanche). Această comedie noir nominalizată la Premiile BAFTA, la categoria Cel mai bun film străin, va putea fi văzută și la TIFF.

După o serie de filme de autor și nominalizări la Premiul César pentru cea mai bună actriță, Fanny Ardant câștigă trofeul pentru rolul patroanei unui bar gay din comedia-cult Pédale douce (r. Gabriel Aghion, 1997), iar popularitatea ei crește exponențial, filmul fiind văzut de peste 4 milioane de spectatori. Un succes impresionant de box-office este și comedia Ridicule (r. Patrice Laconte), pentru care în același an primește Premiul Lumiere. Distincțiilor primite în cinema li se alătură și un Urs de Argint la Berlin pentru prestația din 8 femei (8 femmes, r. François Ozon, 2002), premiu colectiv pe care îl împarte cu celelalte șapte actrițe din distribuție.

În 2009, Fanny Ardant debutează în regie cu Cenușă și sânge (Cendres et sang), care este inclus în selecția oficială a Festivalului de la Cannes. Scenariul scris de însăși Ardant este adaptarea unei povestiri de Ismail Kadare, care descrie drama unei femei nevoite să-și crească singură cei trei copii după asasinarea soțului. Exilată din țara natală, aceasta se întoarce să-și revadă familia după multă vreme și declanșează noi violențe între clanurile rivale al căror conflict i-au ruinat viața. Coprodus cu Libra Film, Cenușă și sânge a fost turnat, în proporție de 90%, în România, iar din distribuția internațională fac parte și actori autohtoni printre care Adrian Păduraru, Ion Besoiu, Răzvan Vasilescu, Tudor Istodor și regretata Olga Tudorache. Proiecția de la TIFF îi este dedicată acestei mari actrițe dispărute anul trecut dintre noi.

Celălalt film regizat de Fanny Ardant prezentat în programul TIFF este Divanul lui Stalin (Le divan de Stalin, 2016), adaptare a romanului omonim scris de Jean-Daniel Baltassant, și surprinde ultimele zile ale liderului sovietic, urmărind povestea unui tânăr artist angajat să realizeze un monument în onoarea acestuia. Gerard Depardieu excelează în rolul lui Stalin, redând la perfecție amestecul de cinism, sadism și singurătate care au marcat ultima perioadă din viața dictatorului, iar Ardant redă subtil acea senzație permanentă de amenințare resimțită de cei din anturajul lui.

Una dintre cele mai recente și mai temerare apariții pe marele ecran e cea din Lola Pater (r. Nadir Moknèche, 2017), film lansat anul trecut la Locarno. Fanny Ardant interpretează cu o dezinvoltură care arde ecranul un transsexual care se reconciliază cu fiul său, pe care l-a părăsit atunci când a decis să facă operația de schimbare de sex. Încă din stadiul de scenariu, mama regizorului i-a spus acestuia: “Nu pierde timpul căutând. Există o singură actriță care poate juca acest rol. Nu două, nu trei, ci una singură: Fanny Ardant.” Nadir adaugă: “În acel moment, mi-am adus aminte de imaginea unei siluete masculine într-un impermeabil, precipitându-se pe o străduță întunecată. Era Fanny Ardant în Vivement Dimanche.”

István Szabó și Márta Mészáros, autori de marcă ai cinematografiei maghiare, vor fi celebrați în secțiunea 3X3 și distinși cu Premiul pentru întreaga carieră. Alături de Márta Mészáros, regizoare care a deschis drumul afirmării femeii în cinematografia maghiară, alți importanți regizori din Ungaria vor ajunge la Cluj pentru a-și prezenta în Ziua Maghiară cele mai recente filme.

Samuel Maoz, regizorul distins cu Leul de aur la Veneția pentru Lebanon, vine la TIFF cu multi-premiatul și controversatul Foxtrot, însoțit de starul israelian Lior Ashkenazi și tânărul Yonaton Shiray, care interpretează personajele principale din film, și alți membri ai echipei de producție. Cineastul va participa la proiecția filmului din deschiderea festivalului, programată în 25 mai, în Piața Unirii Open Air. Regizorul Hafsteinn Gunnar Sigurðsson revine pentru a treia oară la Cluj-Napoca. Cel mai nou film al său, Under the Tree, s-a bucurat de o premieră internațională la Veneția și va fi proiectat în prezența cineastului islandez, în cadrul secțiunii tematice A fi sau a nu fi politic corect.

Celebrul Paco Plaza, regizorul Veronica, proiectat anul acesta în secțiunea Umbre, vine însoțit de Sandra Escacena, protagonista horror-ului inspirat din evenimente reale și de producătorul fimului, Enrique Lopez Lavigne, cunoscut pentru titluri ca Holy Camp!, 28 Weeks Later, Sex And Lucia.

Jean-Marc Barr, actorul nominalizat în 1989 la Premiile César pentru interpretarea personajului principal din Marele albastru (Le grand bleu / The Big Blue, r. Luc Besson), va fi prezent la proiecția care aniversează cei 30 de ani de la momentul lansării filmului și care va încheia ediția cu numărul 17. Dagur Kari, marele câștigător la TIFF 2003 cu Noi albinosul (Noi Albinoi), Stephane Foenkinos, director francez de casting, dar și regizor și scenarist al filmului Gelozia, inclus în programul TIFF 2018 și Rebecca Lenkiewicz, dramaturg britanic și co-scenaristă la Ida și Nesupunere (Disobedience, r. Sebastian Lelio) sunt trei dintre cei cinci membri ai juriului care va stabili titlul câștigător al Trofeului Transilvania.

Trei generații diferite ale cinematografiei românești își dau întâlnire la TIFF.18, fiecare fiind reprezentată de actori, regizori sau producători ce au marcat istoria filmului autohton. Membru al juriului competiției internaționale, Vlad Ivanov este unul dintre cei mai prolifici actori români ai momentului, cunoscut din 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (r. Cristian Mungiu), Câini (r. Bogdan Mirică) și Un pas în urma serafimilor (r. Daniel Sandu). Actriţa Anna Széles va fi distinsă cu Premiul pentru întreaga carieră, iar Premiul de excelență îi va fi oferit actorului și producătorului Dan Nuțu.

Actorul Horațiu Mălăele și regizorul Stere Gulea vor prezenta în premieră secvențe din Moromeții 2, cel mai așteptat film românesc al acestui an. Horațiu Mălăele spunea, de curând: “Fără publicul meu aş fi vândut cartofi în Piaţa Mare a Târgu-Jiului”.

Prezenți în competiția internațională cu filmele Nu mă atinge-mă, respectiv Charleston, Adina Pintilie și Andrei Crețulescu vor fi la Cluj, alături de ei parte din echipele care au participat la realizarea celor două filme. Mulți alți actori, regizori, producători și-au confirmat deja prezența, printre ei Ana Ularu, Radu Iacoban, Emanuel Pârvu, Dorian Boguță, Rodica Lazăr, Șerban Pavlu, Emilian Oprea, Irina Gardescu, Dorotheea Petre, Daniel Sandu.

SECȚIUNI

Zece filme controversate vor concura pentru Premiul FIPRESCI al TIFF în cadrul secțiunii tematice A fi sau a nu fi politic corect? Retrospectiva Close-up Ingmar Bergman va marca cei 100 de ani de la nașterea legendarului regizor și scenarist suedez, în cadrul evenimentului #Bergman100, sărbătorit la nivel mondial prin proiecții și expoziții spectaculoase. O serie de proiecții speciale vor avea loc în cadrul secțiunii România 100 și vor celebra Centenarul Marii Uniri la TIFF 2018.

Film Food, secțiunea dedicată iubitorilor de film și pasionaților de gastronomie, va oferi publicului patru experiențe culinare inedite, iar amatorii de senzații tari vor avea surpriza să urmărească o selecție-șoc de proiecții-performance și filme excentrice, pregătită de Shockproof Film Festival din Cehia.

Pelicule proiectate în premieră în România și titluri premiate în festivalurile internaționale vor face parte din programul secțiunilor Competiție, Supernova, Umbre, Fără limită, Ce se întâmplă, documentarule?, Zilele Filmului Românesc, Suspecți de serviciu, Ziua Maghiară, EducaTIFF și Ziua HBO, un partener de tradiție al TIFF-ului.

Cap de afiș în Supernova este noul film al cineastului ucrainean Serghei Loznitsa, Donbass, care va putea fi văzut la TIFF la doar o săptămână după premiera mondială de la Cannes. Coprodus cu Digital Cube (România), Donbass îl are în distribuție pe actorul Valeriu Andriuță, iar imaginea e semnată de operatorul Oleg Mutu (Moartea domnului Lăzărescu, După dealuri).

Cele mai bune producții bulgărești din ultimii doi ani și câteva dintre titlurile de top ale cinematografiei sovietice optzeciste vor fi proiectate în Focus Bulgaria și Amintiri din URSS (Back in the USSR). Clasicul Gară pentru doi va putea fi (re)văzut în Piața Unirii. Alături de István Szabó și Márta Mészáros, invitați speciali ai acestei ediții, regretatul cineast israelian Assi Dayan va fi omagiat în secțiunea 3×3.

PROIECȚII SPECIALE

Foxtrot va deschide cea de-a 17-a ediție TIFF pe 25 mai, de la ora 20:45. Filmul va fi proiectat pe cel mai mare ecran din România, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, în prezența regizorului Samuel Maoz și a echipei de producție. Iubitorii de operă sunt invitați să savureze documentarul Maria by Callas, regizat de Tom Volf, care include imagini rare din arhiva personală a cântăreței și povești intime, relatate chiar de cea mai mare soprană a secolului XX. Amatorilor de modă li s-a pregătit tot un documentar excepțional, Westwood: Punk, Icon, Activist (r. Lorna Tucker), despre viața, cariera și influența excentricului designer Vivienne Westwood.

O experiență cinematică inedită, Ați văzut filmul meu?/ Have You Seen My Movie? este o producție realizată exclusiv dintr-un colaj eclectic de imagini și secvențe din filme antologice în care eroii merg la cinema. Regizorul londonez Paul Anton Smith va fi prezent la proiecția filmului său de debut. Stephane Foenkinos, directorul de casting invitat anul acesta în juriului competiției TIFF, semnează alături de fratele său, scriitorul David Foenkinos, regia comediei Gelozia (Jalouse/ Jealous), cu celebra actriță Karin Viard în rol principal. Filmul a fost nominalizat în 2018 pentru un Glob de Cristal la Karloviy Vary și s-a numărat printre favoriții celei de-a 43-a edițiia Premiilor César.

De o proiecție specială de 1 iunie se va bucura și Povești în mișcare/ Moving Stories, cel mai recent film al regizorului Rob Fruchtman. Documentarul filmat în India, România, Coreea și Irak urmărește călătoria faimoșilor dansatori de la Battery Dance și munca lor în cadrul atelierelor dedicate tinerilor defavorizați.

Pădurea spânzuraților (1965), care rămâne nu doar unul dintre cele mai bune filme românești din toate timpurile, ci și vârful de carieră al Annei Szeles, este filmul care i-a adus marelui Liviu Ciulei Premiul pentru regie la Cannes. Proiecția va încununa Premiul pentru întreaga carieră, acordat actriței la această ediție. Un alt titlu românesc legendar, Dincolo de nisipuri (1974) va putea fi urmărit de către publicul TIFF în versiune necenzurată, în onoarea cineastului Dan Nuțu, distins cu Premiul de excelență, și a regretatului Radu Gabrea, care a semnat regia filmului.

CONCERTE & EVENIMENTE SPECIALE

Printre surprizele din acest an se numără evenimentele muzicale hipnotizante, concertele în premieră, artiștii-fenomen și titlurile emblematice pentru cinematografia mută. Pentru iubitorii de muzică, ediția cu numărul 17 pregătește un adevărat regal. Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” va fi gazda unui cine-concert grandios.

Improvizațiile muzicale extraordinare realizate de pianistul și organistul francez multi-premiat Samuel Liégeon vor acompania live proiecția unuia dintre cele mai cunoscute horror-uri din istoria filmelor mute – Fantoma de la Operă (The Phantom of the Opera, 1924).

Concerte și cine-concerte de senzație vor face deliciul publicului, ca în fiecare an, la Casa de Cultură a Studenților. După aproape un secol de la lansare, Safety Last! (1923) este în continuare considerat de critici unul dintre cele mai frumoase filme mute, iar publicul TIFF îl va putea urmări la această ediție pe muzica live interpretată de același Samuel Liégeon.

Un cine-concert special de 1 iunie, Ochiul Magic recreează universul poetic al regizorului Georges Méliès, cunoscut ca inventator al cinema-ului, în armonie cu compozițiile muzicale spectaculoase compuse de către Jean-Francois Alcoléa și interpretate live de către Alcoléa & Cie.

Tot pe scena Casei de Cultură a Studenților, vocea inconfundabilă a Emilianei Torrini va acompania sound-ul hipnotizant al formației belgiene The Colorist Orchestra, într-un decor spectaculos care va transforma show-ul într-o memorabilă experiență audio-video. Dakha Brahka revine la Cluj cu o explozie de energie și o călătorie muzicală originală, trupa fiind renumită pentru improvizațiile spontane inspirate de folclorul ucrainean.

Câteva secvențe din Moromeții 2, cel mai așteptat film românesc al anului, vor fi prezentate în premieră publicului TIFF, în deschiderea uneia dintre cele mai vibrante petreceri ale acestei ediții. Taraful Marian Sandu din Videle și sătenii de frunte din satul Talpa, locul în care s-a turnat atât filmul original, cât și continuarea acestuia, vor încinge atmosfera la Chef ca-n Teleorman, în Form Space.

În același spațiu va avea loc și premiera VUNK – Jur să spun adevărul, primul documentar al unei trupe din România, cu imagini și povești inedite, începând cu participarea la „Cântarea României” în 1988 și continuând cu momentele cheie din anii ‘90, când trupa încă performa sub numele de Vank.

După succesul primei ediții, infiniTIFF – secțiunea dedicată realității virtuale (VR), noilor forme de storytelling și cinematografiei interactive, revine la TIFF într-un cadru special amenajat la ClujHub. Cinefilii și toți cei pasionați de noile forme de storytelling audiovizual vor avea ocazia să descopere un program incitant de experiențe VR, Live Cinema și Loop Cinema.

Printre cele mai importante evenimente dedicate industrieidin acest an se numără infiniTIFF Summit – conferința în cadrul căreia vor fi analizate noile tendințe la intersecția dintre film, storytelling și tehnologie și care a atras deja înscrierile a zeci de doritori.

Pe 26 și 27 mai, programul Weekend la Castel include jocuri interactive, ateliere creative și spectacole pentru copii pe timp de zi, urmând ca după lăsarea serii, curtea Castelului Banffy de la Bonțida să se transforme în decorul unor evenimente spectaculoase.

Grădina plăcerilor (1925), primul film oficial al regizorului Alfred Hitchcock, acompaniat live de orchestra Notes & Ties, umple seara de sâmbătă, iar duminică este momentul premierei în România pentru Tokyo Vampire Hotel, filmul regizorului japonez Sion Sono, inspirat de miturile autohtone și turnat parțial în Cluj.

Porțile castelului nu se vor închide decât la finalul Full Moon Party, una dintre cele mai iubite petreceri din festival, care la această ediție e găzduită de clădirile castelului bântuit încă de stafia contelui Banffy.

În cadrul evenimentului celebrat la nivel mondial #Bergman100, Muzeul de Artă va găzdui expoziția Ingmar Bergman and his legacy in fashion and art, o colecție impresionantă de fotografii, articole, interviuri și imagini video, care marchează 100 de ani de la nașterea marelui cineast.

PROIECTE

Bursa Alex. Leo Șerban, inițiativa de încurajare a tinerilor cineaști români, acordată în memoria celui mai important critic de film român al ultimelor două decenii, revine la TIFF cu un premiu de 2500 de Euro, oferit în parteneriat cu Conceptual Lab unui critic, scenarist sau regizor de film interesat să dezvolte un nou proiect.

Ajuns la cea de-a 10-a ediție, EducaTIFF este pentru prima dată accesibil copiilor ce încă nu au ajuns pe băncile școlii. Programul de educație media și cinematografică a pregătit în program o selecție de scurtmetraje pentru copii cu vârsta de 5 ani. Tot în premieră, printre filmele ce vor fi prezentate în EducaTIFF se află și o producție românească, Străjerii în regia lui Liviu Marghidan, perfect pentru a fi urmărit în familie. Alături de ele, continuă proiecțiile speciale și atelierele dedicate elevilor. Let’s Go Digital, proiectul pentru adolescenți, a avut, pentru al treilea an consecutiv, un număr impresionant de aplicanți din întreaga țară. Cei 16 tineri selectați vor fi la Cluj și vor profita la maxim de șansa de a-și descoperi și exersa aptitudinile pentru o viitoare carieră în film.

În programul 10 pentru FILM, alți zece actori români care s-au remarcat pe scena teatrului, dar care nu au avut încă ocazia să se afirme pe marele ecran, vor fi prezentați regizorilor, producătorilor și agențilior români și străini invitați la TIFF.

BILETE

Biletele la toate evenimentele și proiecțiile din cadrul festivalului au fost puse în vânzare pe tiff.eventbook.ro și vor fi curând disponibile și în aplicația TIFF.

TIFF 2018 poate fi umrărit pe: www.tiff.ro | FB: TransilvaniaIFF | Twitter: TIFFRomania | Instagram

Festivalul Internațional de Film Transilvania este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația pentru Festivalul de Film Transilvania.

Cu sprijinul: Ministerului Culturii și Identității Naționale, Centrului Național al Cinematografiei, Primăriei şi Consiliului Local Cluj, Institutului Cultural Român, Consiliului Judeţean Cluj, Programului Europa Creativă – MEDIA al Uniunii Europene.

