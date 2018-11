Pe lângă orele petrecute pe scenă sau la repetiții, Bebe Cotimanis își găsește de fiecare dată timp și pentru una dintre pasiunile sale despre care nu a vorbit până în prezent. Actorul este mare fan al expedițiilor cu ATV-ul prin țară, expediții care au ca scop colectarea de PET-uri și strângerea gunoaielor. Are deja 11 la activ, iar la anul e deja programată a 12-a.

Mai am o pasiune, mă duc cu ATV-ul, prin țară. Facem mereu câte o excursie. Am ajuns la a 12-a expediție, pe care o vom face la anul, la Borșa. Mergem cu ATV-ul, cu mașinuțe mai mici, cu motociclete. Ne adunăm vreo 30 de nebuni, cu saci de gunoi și strângem PET-uri, sticle, gunoaie de pe Bistrița Aurie. O curățăm cât putem noi. Iar după, seară de seară, serbăm că am curățat-o și e foarte frumos', a declarat Bebe Cotimanis pentru Libertatea.