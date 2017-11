Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am început să discut cu o colegă de serviciu cu 10 ani mai în vârstă decât mine. Relația s-a dezvoltat tot mai mult”

Bună Adela,

Am 26 de ani și mă confrunt cu o problemă. Sunt implicat într-o relație de 3 ani, cu o persoană de aceeași vârstă și se părea că totul merge ok. Până într-o zi când am început să discut cu o colegă de serviciu cu 10 ani mai în vârstă decât mine. Relația cu cea din urmă s-a dezvoltat tot mai mult și am început să ne implicăm și sentimental. E altceva, simt altceva. Adică în relația mea simt că tot timpul îmi lipsește oarecum ceva…atenție, grijă partenerei față de mine, răbdarea pe care o are (sau mai bine zis nu o are) uneori…pe când în relația cu colega mea totul pare că este perfect: are grijă de mine, răbdare să mă asculte și ceea ce mi se pare interesant, simțim unele lucruri fără că nici măcar să ne vedem (simt când este supărată sau ceva este în neregulă fără că să ne vedem sau să vorbim prea mult).

Știu că nu este ok această situație pentru niciunul din această relație, nici pentru cele două femei și nici pentru mine, de aceea m-am decis să îți cer ajutorul.

Îți mulțumesc pentru timpul acordat și pentru sfat!