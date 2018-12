Adrian Țuțuianu, care a fost exclus recent din PSD, a anunţat, vineri, că a fost înlocuit din funcția de membru al comisiei juridice din Senat. "Se pare că orice loc aș ocupa deranjez, așa că se face orice pentru liniștea domnului Dragnea", afirmă Țuțuianu.

"La cererea grupului de senatori al PSD, am fost înlocuit, la începutul acestei săptămâni, din funcția de membru al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări. Se pare că orice loc aș ocupa deranjez, așa că se face orice pentru liniștea domnului Dragnea. Și acest "orice" trebuie luat în serios pentru că nu este o figură de stil. E realitatea ultimului an în care am fost transformat într-o țintă vie", scrie Ţuţuianu.