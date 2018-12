„E gata, Betty! Hai că abandonez! Du-te mă de aici, nu are sens! Îmi rup picioarele pe aici! Îmi rup picioarele degeaba! Nu are sens! Înțelege că nu are sens! Jocul a luat sfârșit‘, a spus Alin Andronic înainte să abandoneze.

Fostul fotbalist a declarat că nu sunt foarte multe de spus și că a reușit să demonstreze ce poate, deși a cedat în ultima luptă pe care a avut-o de dus.

„Eu cred că am arătat aici de ce am venit, am venit să lupt pe trasee, am venit să încerc să dau oamenilor tot ce am eu mai bun”, a spus Andronic.

El a felicitat-o pe Beatrice pentru reușită, având numai cuvinte de laudă la adresa fostei hanbaliste: „Betty pentru mine este o persoană de la care am învățat multe, este o persoană cu un caracter deosebit, o femeie foarte puternică, își merită locul și merită acest premiu.

Vreau să o felicit pentru asta, pentru că a fost un foarte bun exemplu pentru oamenii de acasă în această competiție. Un exemplu de ambiție, un exemplu de determinare”, a spus Alin Andronic.

