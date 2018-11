Anamariei Prodan îi ajunge un jucător. Fetele ei au INTERZIS la fotbaliști!

„Eu m-am născut într-o familie cu mulți bani și n-am avut niciodată vreo problemă că nu am bani sau nu am ce să mănânc a doua zi. Întotdeauna am avut ce n-a avut nimeni, pentru că mama a muncit enorm în viața ei. Când mama îmi dădea bani, eu nu știam să-i număr. La 18 ani adunam câte zece prieteni, le cumpăram haine și tot ce își doreau. Plecam în vacanțe împreună și eu plăteam pentru toată lumea! Așa am crescut. Așa m-am născut. Am vrut să văd lumea din jurul meu fericită. Chiar dacă am avut mulți bani de când mă știu, am știut mereu să rămân om! Banii nu iau mințile celor care așa s-au născut. Banii iau mințile parveniților, celor care s-au îmbogățit peste noapte!”, recunoaște Anamaria Prodan pentru Libertatea.

„Mi-e teamă să nu profite cineva de fetele mele!”

Soția lui Laurențiu Reghecampf ajută și-acum pe toată lumea când i se cere. Și procedează cu copiii ei la fel cum a procedat mama sa cu ea: le dă toți banii de care au nevoie. O face și de frică, nu doar din obișnuință: „Acum am copii și am nebunia că trebuie să le ofer măcar jumătate din ce mi-a oferit mie mama. Trăind în lumea asta de azi, mi-a fost cumplit de frică să nu vină vreun fotbalist sau altcineva cu mulți bani să le spună fetelor mele: «Hai cu mine, că-ți iau o geantă…». Mor pe asta! Mă gândeam cu groază să nu se întâmple așa ceva. Mi-e teamă că va profita cineva de numele lor, de banii lor și de poziția lor socială. Asta e nebunia mea! Tata îmi spunea de fiecare dată că trebuie să-mi iau un bărbat puternic, care să mă ridice, să nu-l țin eu pe el. Mi-e tare frică să nu cadă fetele mele într-o capcană din asta. De asta am muncit, exact ca părinții mei, ca să le ofer copiilor tot ce și-au dorit. Să bag bani în educația lor și să meargă la cele mai bune școli din lume. Fetele mele mă fac mândră că-s părinte. Băieții, la fel. Am încrede enormă în ei”.

„Trăiesc într-o lume a bărbaților, iar ei sunt foarte sensibili la frumos. Dar în momentul când ridic vocea au tăcut instant!”

Acasă o fi ea bună ca pâinea caldă, dar la job trebuie să fie mână de fier în mănușă de catifea! Mai ales că are zeci de jucători sub contract! Trăiesc într-o lume a bărbaților, iar ei sunt foarte sensibili la frumos. Dar în momentul când ridic vocea au tăcut instant!', ne-a mărturisit Anamaria, apoi ne-a dezvăluit cum decurge prima discuție dintre ea și fotbaliștii pe care-i impresariază, înainte să-și pună semnătura pe contract.

„Cu fotbaliștii pe care-i reprezint vorbesc inclusiv de femei! Deschis, cu cărțile pe față. Nu ne ascundem. Vorbim despre asta, pentru că știu ce poate o femeie să facă! Îi spun fiecăruia, direct, că dacă vrea să ajungă fotbalist, trebuie să mi-o prezinte înainte! Să văd eu cine e, ce face. Să o cunosc bine, bine. Dictatură! O femeie poate distruge cariera unui fotbalist. Bărbatul își pierde mințile după o femeie!”, recunoaște Ana.

Fetele ei fac carieră peste hotare! Sarah joacă baschet în America

Fata cea mică a Anei, Sarah, a reușit o performanță cu care nu mulți se pot lăuda. În urmă cu puțin timp a semnat un contract cu Ole Miss (foto), echipa de baschet a Universității Mississippi. La nivel de liceu, în SUA, sunt aproximativ 500.000 jucătoare de baschet, dar doar 1,8% ajung să joace în NCAA și doar 1,3% primesc bursă. Sarah a reușit asta și e a doua jucătoare din România, după Cristina Ciocan, care evoluează în conferința SEC din NCAA.

Rebecca studiază businessul în modă, la Milano

Fata cea mare s-a mutat anul acesta în Italia, pentru studii, după ce anul trecut a urmat cursuri la Parsons School of Design din New York. Rebecca e pasionată de modă și are deja succes în această branșă. Este model internațional și defilează pe cele mai mari podiumuri de modă din Statele Unite și Italia. A defilat și a pozat pentru designeri ca Andreea Dogaru, Andra Țurcanu și Michal Negrin (foto), dar visul ei e să conducă propriul business în modă.

Gabi Firea a băgat 6 milioane de euro în august pentru instalațiile degradate ale stadionului pe care tocmai l-a închis!

Deputatul PSD Florin Iordache, pasionat de pescuit sportiv, cu gesturi de fotbalist. Ce gesturi obscene au făcut Răzvan Lucescu, Stelea, Ioan Andone sau Gigi Becali