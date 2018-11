Deputatul PSD Florin Iordache, pasionat de pescuit sportiv, cu gesturi de fotbalist. Ce gesturi obscene au făcut Răzvan Lucescu, Stelea, Ioan Andone sau Gigi Becali

„E un gest normal”, a spus Florin Iordache, după ce a fost surprins de camerele de filmare atunci când a arătat degetul mijlociu al ambelor mâini spre Opoziție, în timp ce cobora de la tribuna Parlamentului.

Pasionat de pescuitul sportiv, fostul ministru „altă întrebare” s-ar plia perfect în peisajul fotbalului românesc, plin de personaje marcante ce au fluturat degetele mijlocii în semn de protest împotriva patronilor, a fanilor sau a rivalilor: Răzvan Lucescu, Bogdan Stelea, Gigi Becali sau Ioan Andone.

Răzvan Lucescu, „dedicație” pentru George Copos

În 2005, după ce Rapid a eliminat Feynoord din Cupa UEFA, antrenorul giuleștenilor, Răzvan Lucescu, a fluturat degetul mijlociu spre tribuna oficială, cu dedicație pentru patronul George Copos, cu care avea o relaţie tensionată.

„În momentul în care arbitrul a fluiera finalul jocului și obținusem calificarea, țin foarte bine minte și acum ce-am făcut. M-am întors către tribuna oficială și-am făcut un semn, un gest, de descătușare și mi-am dat jos sacoul și-am plecat. (…) Pe coperta ziarului Gazeta Sporturilor a apărut o poză cu mine, mă surprinsese cu degetul în sus, m-a surprins perfect acea poză şi scria «UE pentru Copos». M-a sunat foarte revoltat a doua zi, pe bună dreptate, şi m-a întrebat: „Ce-i cu asta? Ce…? Ce e cu ea, către cine a fost gestul ăsta?”. Şi eu zic a fost un gest de descărcare împotriva celor care nu au fost alături de noi în perioada asta”, a povestit Răzvan Lucescu în 2017, pentru Gazeta Sporturilor.

Bogdan Stelea s-a răfuit cu fanii

„Arnold” a fost protagonistul unui moment controversat în 1998. Enervat de reacţia spectatorilor prezenţi în Ghencea, la amicalul România – Paraguay 3-2, care-l apostrofau după un gol primit de la distanță, Bogdan Stelea și-a pierdut controlul şi a făcut semne obscene spre tribune.

Normal că îmi pare rău. Îmi pare rău, pentru că am cedat. A fost o slăbiciune. Nu trebuia să se întâmple asta niciodată. E normal să-mi pară rău. Dar la momentul respectiv am cedat pentru că am fost provocat în permanenţă. Şi nu eram într-o situaţie foarte bună din punct de vedere… aveam copilul în spital, avea o complicaţie după o varicelă şi nu era bine. Eram destul de nervos şi de… dar asta nu e o scuză, pentru că la gestul respectiv nu am nicio scuză. Dar se întâmplă în anumite momente să nu te mai controlezi şi asta s-a întâmplat şi cu mine. Mi-a părut rău atunci şi-mi pare rău şi acum', a declarat Stelea anul trecut, pentru ProSport.



Gigi Becali, către dinamoviști: „Luați d’aici”

În 2010, la derby-ul Dinamo – Steaua 2-1, Gigi Becali le-a arătat fanilor dinamoviști degetele mijlocii de la ambele mâini, însoţite de exprimarea „Luaţi d’aici!”. Fanii gazdelor au început să behăie la vederea patronului Stelei, iar la difuzoarele stadionului din Ştefan cel Mare s-a auzit o melodie care făcea aluzie la pasiunea latifundiarului din Pipera pentru creşterea oilor.

Ioan Andone l-a înfruntat pe Valentin Ceaușescu

Fostul internațional a fost un rebel în tinerețe. Ioan Andone (58 de ani) a avut curajul să înfrunte regimul comunist la finalul derby-ului Steaua – Dinamo (2-1) din martie 1989. Iritat de arbitrajul lui Ion Crăciunescu, care i-a eliminat uşor pe Rodion Cămătaru şi pe Claudiu Vaişcovici, și de faptul că Steaua a câştigat în minutul 89, gol Balint, căpitanul dinamoviştilor s-a pus în genunchi în fața tribunei oficiale din Ghencea și a făcut semne obscene spre Valentin Ceauşescu. Fiul dictatorului era protectorul Stelei.



„Fălcosul” a fost în pericol să fie exclus din viaţa sportivă, fiind iertat grație intervenţiei stelistului Lăcătuş.”Regret acele manifestări. Îmi pare rău, mai ales că Valentin e un om deosebit. Dacă mi-ar face un jucător aşa ceva, nu ştiu ce s-ar alege de el”, a spus Ioan Andone după 21 de ani de la acel incident.

Germanul Stefan Effenberg, trimis acasă de la CM ’94

Fostul internațional german Stefan Effenberg, 53 de ani, a intrat în istoria neagră a Campionatelor Mondiale, fiind trimis acasă de la World Cup 94, după ce le-a arătat fanilor degetul mijlociu, în momentul în care a fost schimbat. Fost mijlocaș central a jucat de 35 de ori și a marcat cinci goluri pentru naționala Germaniei.