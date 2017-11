Anamaria Prodan Reghecampf face performanță în fotbal ca impresar, în televiziune cu reality show-ul “Gospodar fără pereche” de la Pro TV, dar și în familie, ca mamă. Vedeta reușește cu succes să aibă o relație strânsă cu fiicele ei, chiar dacă ele se află la studii peste Ocean.

De când se știe, Anamaria Prodan își petrece viața între zboruri, pentru a face față cu brio responsabilităților personale și profesionale. Impresara are încredere deplină în fiicele ei, Rebecca și Sarah, care locuiesc în SUA, unde studiază la facultăți prestigioase din New York, respectiv Miami. Ea și-a luat măsuri de siguranță pentru a nu avea parte de vreo surpriză neplăcută din partea acestora.

“Ținem legătura secundă de secundă, numai când dorm nu vorbim. Ele trebuie să se descurce în viață singure. Dacă fac asta, s-a tăiat porția de bănuți. Fără bănuți nu își pot cumpăra absolut nimic și suferă foarte tare. Dar eu am niște copii minunați, am niște fete care au înțeles exact. Le-am lăsat libertate controlată, foarte multă, le-am explicat că mai bine să mă întrebe pe mine și să luăm o decizie în doi, eu cu ea sau cu cealaltă, decât să se lovească ele cu capul de pragul de sus, pentru că eu m-am lovit și pot, am suficientă experiență să le explic ce înseamnă să greșești. Sunt foarte multe lucruri despre care noi am discutat. Și mă întreabă de fiecare dată. Sunt o mamă norocoasă”, ne-a spus mândră prezentatoarea emisiunii “Gospodar fără pereche” de la Pro TV.

Fetele au salariu fiecare de 1000 de dolari lunar

Rebecca studiază la New York, visul ei fiind să conducă un business de modă, în timp ce Sarah a ales sportul, ea fiind baschetbalistă. Chiar dacă țin legătura de la distanță, Anamaria Prodan Reghecampf s-a preocupat de confortul fiicelor sale aflate în America. Aceasta le asigură lunar o anumită sumă, care poate varia în funcție de anumite criterii.

“Ele au salariu în fiecare lună. Dacă fac ceva deosebit, primesc bonus, avem contract. Exact cum le fac fotbaliștilor, așa au și ele. Contract verbal. Rebecca este la New York, cea mică este la Miami. Rebecca are un salariu de 1000 de dolari pe lună, la fel are și Sarah. Dacă fac ceva wow, primesc bonusuri care variază de la 100 de dolari la 1000. Cea mare, ca toți americanii, pentru că are cetățenie americană, muncește, este la facultate, dar și muncește. Este foarte mândră de realizările ei, cu un salariu pe lună pe care nu-l știu, este secret, sunt bănuții ei și face ce vrea. Dar în momentul în care a câștigat acest post de asistentă, m-am bucurat foarte tare și i-am aplicat un bonus”, a declarat, pentru Libertatea, Anamaria Prodan Reghecampf.

Valorifică la maximum timpul liber

Impresara este o tipă organizată, care reușește să își gestioneze foarte bine timpul, astfel încât să aibă randament, indiferent că este vorba de sarcini profesionale sau de timpul petrecut alături de persoanele dragi. Ea reușește să fie o prezență constantă în viața fetelor sale. “Ori vin ele, ori mă duc eu, depinde. Când eu am foarte multă treabă, le iau bilet de avion și vin un weekeend în România”, a precizat ea. De Crăciun vedeta Pro TV plănuiește reuniunea familiei în Dubai, unde se află soțul ei, Laurențiu Reghecampf alături de fiul lor, dar și de băiatul lui din cealaltă căsătorie.

“De sărbători vor veni în Dubai fetele, vedem ce program are Sarah, dacă are meciuri nu va veni, astea sunt sacrificiile pe care le faci pentru a avea performanță. Încercăm să ne strângem undeva toți. Băieții sunt deja în Dubai, merg acolo la Școala Americană. Eu sunt așa între drumuri, între continente. Întotdeauna am fost așa, de ani de zile. Vin să-mi filmez emisiunea, vin să-mi ridic premiile, vin să-mi văd fotbaliștii, să le rezolv problemele, mă întorc dincolo, uite așa sunt”, a declarat, pentru Libertatea, Anamaria Prodan Reghecampf.

Recent, vedeta a primit trofeul pentru cel mai bun reality show TV . “Sunt foarte mândră, pentru că se spune că nu poți să faci performanță pe mai multe fronturi, uite că se poate! Dacă îți dorești foarte tare, se poate! Îmi place enorm televiziunea, sunt în televiziune de foarte mulți ani, dar fotbalul rămâne viața mea”, a conchis impresara.