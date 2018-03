Șeful IPJ Buzău a dispus constituirea unei comisii de control în ancheta privind testele poligraf. Comandantul Poliției Buzău, comisar șef Laurențiu Pantazi, reacționează, astfel, după scandalul creat în jurul detectorului de minciuni al IPJ Buzău, care ”ar fi măsluit”.

Pantazi a declarat astăzi că a dispus constuirea unei comisii de control condusă de adjunctul său, care va verifica cele reclamate de parlamentarul Andreea Cosma, care a ieșit public și a susținut că testele poligraf de la IPJ Buzău sunt falsificate.

”Încă de duminică seară am dispus constituirea unui colectiv condus de adjunctul meu care va avea ca obiect stabilirea și clarificarea tuturor aspectelor semnalate. Mai mult, am solicitat IGPR specialiști din cadrul Institutului Criminalistic care să vină să completeze activitățile pe care le vom desfășura noi pentru a clarifica pe deplin cele afirmate în aceste emisiuni. Tot atunci se va stabili si vechimea aparatelor la care s-a făcut vorbire. In mod constant solicităm astfel de lucrări și la rândul nostru și noi solicităm lucrări la alte inspectorate”, a declarat comandantul IPJ Buzău, Laurențiu Pantazi.

Șeful Poliției Buzău a adăugat, totodată, că ofițerul care lucrează pe poligraf este un profesionist iar de a lungul vremii nu au fost reclamații la adresa activității sale profesionale.

” Din punctul de vedere al psihologului care operează acest aparat, este un ofițer calificat care și-a făcut treaba în mod constant și nici în situațiile menționate nici în alte situații nu am avut contestațiii la activitatea sa”, a conchis șeful IPJ Buzău, Laurențiu Pantazi.

