Cântăreața a povestit că anul acesta a trecut prin clipe grele, însă de fiecare dată a avut familia alături, lucru care a ajutat-o să treacă peste.

„A fost un an plin de multe lucruri, dar în acelaşi timp un an extrem de greu pentru că am suferit o intervenţie chirurgicală foarte grea, o recuperare de 6-7 luni, adică din anul ăsta, eu 6-7 luni am fost numai pe recuperare intensă”, a spus Anda Adam la Antena Stars.

Totuși, ea este pregătită să o ia de la zero în 2019.

„Îmi doresc ca anul care vine să fie cel mai bun an din viaţa mea şi simt că o să fie aşa pentru că am emis foarte multă energie bună. Sunt convinsă că o să fie un an aşa cum mi l-am proiectat. Am multe planuri şi multe activităţi şi multă energie pentru asta. Mi-am revenit acum, sunt cu piciorul fresh şi trebuie să bag mare”, a declarat Anda Adam.

