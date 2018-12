„Îti dai seama ca la anul voi face 20 de ani de carieră, de când s-a lansat trupa Andre practic. Este foarte greu să rezişti în timp. Rezişti doar cu mari sacrificii şi trebuie să te dedici trup şi suflet! Nu este uşor deloc. Să depăşeşti două decenii e mult! Maximul unui artist este de 8-10 ani…Eu am ajuns să fiu cunoscută şi de noua generaţie, care nu era născută la vremea respectivă, este mare lucru!”, a spus Andreea Bălan.

„Eu sunt nebună de legat!!! Am fost foarte ambiţioasă, am avut o ambiţie dusă la extrem! Dacă mă dădeai afară pe uşă, eu intram pe geam! Când mi-am pus ceva în gând nu m-am lăsat până nu am atins acel obiectiv. Am crezut tot timpul în legea atracţiei. Am luptat să.. îmi ating obiectivele şi aşa am rezistat! (…) Am renunţat foarte mult la mine ca om, am renunţat la viaţa mea personală. Eu nu am avut viaţă personală. Ani de zile, eu nu am avut parte de vacanţe, dragoste, iubire. Tocmai din cauză că eram ocupată, multe relaţii nu au rezistat pentru că nu le-am prioritizat”, a mai povestit Andreea Bălan.

În urmă cu câteva săptămâni, Andreea Bălan anunța în revista Unica că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Acest lucru nu le-a picat prea bine șefilor ei de la postul de televiziune Antena 1, care au fost nemulțumiți de faptul că vedeta și-a anunțat cea de-a doua sarcină în altă parte decât în trust, potrivit wowbiz.ro.

