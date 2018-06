BAC Istorie 2018. Comunismul le-a dat bătăi de cap liceenilor

Reporterii Libertatea au stat de vorbă, astăzi, cu absolvenții de la Liceul Teoretic “Constantin Brâncoveanu”. Cei mai mulți au spus că subiectele de la Istorie au fost mai grele decât se așteptau. “Subiectele au fost destul de dubioase, dar relativ decente. Sincer, nu am avut timp să învăț că am fost cu slujba”, ne-a spus Ionuț. Lucrează de mai bine de un an în domeniul IT și e a doua oară când dă Bacalaureatul. Prima dată nu a avut timp să învețe din cauză că abia se angajase. Acum a fost la fel de greu cu învățatul, dar spune că a venit la insistențele prietenei sale, care a luat Bac-ul anul trecut. Ne-a mai spus că speră ca de această dată să treacă examenul, pentru că atunci și salariul lui va crește.

Dacă Ionuț nu a învățat din cauza că lucrează, Bogdan nu a învățat că nu a avut chef. El ne-a spus că subiectul cel mai greu i s-a părut Mica Unire, deși în text se vorbea de perioada Pașoptistă și de Tratatul de la Paris, de la 1856.

“M-am adaptat și eu cum am putut”

Cum mai ieșea câte un elev pe poarta Liceului Teoretic “Constantin Brâncoveanu”, pe buzele tuturor colegilor lui apărea întrebarea: “Ce-ai făcut? Ai scris la Comunism?”. Se pare că acesta a fost subiectul care i-a pus în dificultate pe mulți dintre ei. Este și cazul lui Victor Andrei Vilcinschi, care ne-a spus că se aștepta să-i pice alte subiecte: “Subiectele au fost destul de grele, având în vedere că eu m-am pregătit pentru alt tip de subiect. Eu m-am pregătit pentru statul modern român și a picat Comunismul. M-am adaptat cum am putut și eu: m-am mai gândit la ce a predat profesoara în clasa a zecea, a unșpea, am mai întrebat în stânga și-n dreapta, când profesoara era la tablă. Asta a fost”, spune tânărul. Istoria a fost proba care îl speria cel mai tare, dar speră să ia o notă de 6.

BAC Istorie 2018. 4 iulie, data afișării rezultatelor

Mâine, joi, 28 iunie, are loc proba scrise la alegere a profilului și specializării.

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 440 de centre de examen, s-au înscris 136.871 de candidaţi din toate promoţiile (118.856 de candidați din promoția curentă, respectiv 18.015 candidați din promoțiile anterioare). Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

