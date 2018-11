Alte șapte persoane au fost găsite carbonizate în urma incendiilor de vegetație care fac prăpăd în California. Șeriful comitatului Butte a anunțat că bilanțul celor care și-au pierdut viața în incendiul numit „Camp Fire” a crescut la 63.

Aproape 56.000 de hectare au fost mistuite de flăcări. Incendiul este cel mai distrugător din California și a depășit în amploare ”Griffith Park”, tragedia produsă în 1933 în comitatul Los Angeles, când 29 de oameni au murit, notează AFP, citată de Agerpres.

WATCH: Devastation left behind from wildfires in Paradise, California.@Miguelnbc is in the fire zone now with an update. pic.twitter.com/Os71T5jMDO

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) November 15, 2018