Rebecca Hackett s-a temut pentru viața ei după ce a condus pe un drum din Malibu, oraș din statul California în care incendiile de vegetație au făcut în ultimele două săptămâni. Femeia a fugit din calea flăcărilor și și-a lăsat în ferma în care își îngrijește caii.

Deși era extrem de speriată, tânăra a reușit să filmele cu telefonul mobil momentul în care a condus în mijlocul unui incendiu violent, scrie The Sun.

Vă avertizăm! Imaginile au un puternic emoțional!

În imagini se vede cum scânteile țâșneau în geamurile mașini, iar cenușa acoperea șoseaua.

„Vântul a fost atât de puternic, cum nu am simțit în viața mea. Flăcările împrăștiau cu repeziciune. (…) Am condus prin flăcări aproape două minute. Am crezut că voi muri', a mărturisit Rebecca Hackett, pentru ABC7.