„Următoarea dorinţă e un copil. Pe care o avem la comun. Aceeaşi dorinţă. Aş lăsa jobul. Dacă ar fi să-mi întemeiez o familie.. oricum nu pun jobul pe primul plan. Aş putea să lucrez şi femeie de servici. Nu m-ar deranja. Din cauza mea ne-am oprit. Eu. Pentru că sunt „old school” şi eu ţin destul de mult la gura lumii şi tot timpul am fost de părere că dacă aş face mai întâi copil şi apoi nuntă, lumea ar zice că aş lua-o doar pentru copil”, a declarat Bogdan.

Hanne și Bogdan şi-au pus în aplicare dorinţa încă de la primele momente petrecute pe „Insula Iubirii”, în orele pe care le aveau la dispoziţie pentru a petrece timpul împreună,

„Eu i-am zis de atâtea ori să facem un copil. Ca să mă confesez acum..În baie, pe lângă faptul că am plâns şi am stat îmbrăţişaţi, am avut parte de un moment mai intim. Dacă va fi să fie, mergem acasă şi posibil să fie ceva. Atunci a simtit ea momentul acela. A crezut că mă va pierde şi..A făcut-o de frică să nu mă piardă”, a continuat apoi Bogdan.

Între Cati și ispita George de la Insula iubirii s-a format o legătură strânsă. Cei doi au încercat să se ferească de camerele de luat vederi și, crezând că nu sunt observați de nimeni, s-au sărutat pasional.

