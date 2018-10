Bogdan și Hanne nu se despart, ci își oficializează realția de iubire ce durează de mai bine de șapte ani. Astfel că, după încheierea show-ului, aceștia s-au căsătorit în Ungaria, iar alături le-a fost familia, dar și cei mai buni prieteni.

La scurt timp după ce au ajuns în Thailanda, Bogdan a avut ghinionul de a o vedea pe Hanne într-o ipostază pe care el nu o știa. Blonda s-a îndrăgostit de ispita Andi, iar cei doi s-au apropiat din ce în ce mai mult.

La testimonialele de duminică seara, 28 Octombrie, Bogdan a făcut o mărturisire ce aruncă și mai mult mister asupra relației lor. Acesta a susținut că cele 24 de ore petrecute împreună la sosirea în Thailanda au fost 'superbe'. 'Următoarea dorință a noastră e un copil. Ne-am oprit din cauza mea, pentru că eu sunt de modă veche și țin cont de gura lumii. Dacă am face un copil, s-ar spune apoi că am luat din motivul acesta. La sosirea noastră am avut parte și de un moment intim, așa că la întoarcea acasă am putea avea parte de o surpriză. Atunci a simțit ea, poate s-a gândit că mă va pierde. Dacă ea mi-a spus asta atunci, acela e un lucru de uitat?!', a povestit Bogdan.

Vedeți prima imagine cu cei doi miri, în GALERIA FOTO.

