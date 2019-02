Trei asociații din zona Moldovei: „Moldova vrea autostradă”, „Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei” și „Împreună pentru A8” au protestat, vineri, împotriva bugetului pe 2019 care nu include bani pentru realizarea autostrăzii A8, Iași – Tg.Neamț – Ditrău – Tg.Mureș.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a declarat, pentru G4Media, că ar exista bani alocați anul acesta pentru A8 și că a fost vorba inițial de o eroare în document, care a fost rectificată. Banii ar fi cam 9 milioane de lei. Probelam este că, din aceşti bani, nu se poate face nici măcat un kilometru de autostradă.

Lipsa finanţării pentru Autostrada Unirii a provocat şi reacţia aleşilor din partidul de guvernământ.

Deputatul PSD Silviu Macovei susţine că nu va vota proiectul de buget pentru anul 2019 dacă nu sunt prevăzuţi bani pentru Autostrada A8, Iaşi -Târgu Mureş.

„Am văzut proiectul de buget şi reacţiile stârnite de acesta, mai ales în privinţa autostrăzii A8 cerută imperios de locuitorii regiunii nord-est. Acum sunt reacţii emoţionale, la cald. Îndemn la calm fiindcă acesta este doar proiectul de buget propus spre dezbatere publică. Pe lângă faptul că avem o lege de finanţare şi construire a autostrăzii, am asistat personal la discuţiile cu conducerea partidului când am fost asiguraţi ferm că vor fi fonduri în acest an pentru autostrada Iaşi -Târgu Mureş”, declară deputatul Silviu Macovei.

Deputatul PSD Iaşi a precizat şi care sunt opţiunile, în acest caz. „Există, evident, posibilitatea depunerii de amendamente şi eu voi fi unul dintre aceia care va susţine şi vota alocarea de fonduri pentru A8. Cu siguranţă toţi parlamentarii din toată regiunea de Nord-Est vor vota acest amendament căci autostrada A8 este vitală pentru milioane de români. Nu vreau să mă antepronunţ cu privire la votul meu pentru întregul buget, însă îl voi vota doar cu fondurile prevăzute expres pentru A8”, conchide deputatul PSD Iaşi.

Bugetul pe 2019 prevede cheltuieli de 199,5 miliarde de lei, cu 18,6% mai mult decât cele 168,2 miliarde de lei cheltuite în 2018, însă dacă adunăm și bugetele de asigurări sociale și de sănătate atunci totalul trece de 308,6 miliarde de lei, în urcare cu 15,4% față de anul trecut, reiese din documentele consultate de către Libertatea.

Autostrada Unirii este prima autostradă care ar trebui să fie construită în urma unei legi. A fost deja promulgată de preşedintele Klaus Iohannis, şi ar urma să se finanţeze de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, din credite externe şi din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin parteneriat public-privat.

Adoptarea legii în Parlament nu a fost pe placul liderului PSD Liviu Dragnea, care s-a ferit să spună ce termen există pentru finalizarea unui astfel de proiect.

„Abia s-a aprobat ieri. Mă știți pe mine un om care bate câmpii? Nu. Asta este o întrebare care nu arată rigoare. Nu suntem la pronosport (…). O să mă interesez, o să vorbesc cu ministrul Transporturilor prezent sau viitor, cu specialişti de la Guvern, cu cei din Compania de Drumuri, cu cei din Comisia de Prognoză ca să vedem care este orizontul de timp posibil la care această autostradă să fie finalizată. Numai atunci vă pot da un răspuns. Eu pariu pe aşa ceva n-am să fac”, a spus Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă, după adoptarea proiectului.

