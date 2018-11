Astfel, într-un răspuns publicat HotNews.ro, ANCOM precizează că Sorin Grindeanu are un salariu net lunar de 8.892 lei, iar cei doi vicepreşedinţi ai autorităţii au salarii de 7.780 lei,

De asemenea, instituţia mai transmite că salariile medii nete pentru directorii din instituţie au fost de 16.225 lei.

Răspunsul a fost trimis de ANCOM lua trecută, la interpelarea deputatului PNL Florin Roman.

Redăm, mai jos, răspunsul ANCOM, publicat de HotNews.ro:

Salariul mediu net pe instituţie, de la începutul anului şi până la finalul lunii septembrie (cel aferent lunii octombrie 2018 nu este disponibil întrucât se calculează în ultima zi a lunii), a fost în cuantum de 7.603 lei. Vă precizăm că salariile de bază ale membrilor conducerii instituţiei sunt stabilite conform prevederilor art.11 alin.(2) ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „salariul de bază al preşedintelui şi vicepreşedinţilor ANCOM este stabilit la nivelul indemnizaţiei cuvenite funcţiei de secretar de stat, în cazul preşedintelui, şi, respectiv, funcţiei de subsecretar de stat, în cazul vicepreşedinţilor”. Astfel, la data prezentei adrese, salariul preşedintelui instituţiei este în cuantum de 8.892 lei net, iar salariul vicepreşedinţilor instituţiei este de 7.780 lei net. Veniturile de natură salarială medii/lună, în valoare netă, pentru angajaţii instituţiei care deţin funcţia de director, au fost, pentru cele nouă luni ale anului 2018, în cuantum de 16.225 lei. Conform Contractului Colectiv de Muncă care se aplică angajaţilor Autorităţii, 5 persoane care deţin funcţia de director şi care au copii minori, au primit, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, o sumă în cuantum de 354 lei net/copil, iar cu ocazia zilei de 1 iunie, o sumă de 354 lei net/copil. Totodată, conform acestui document, 3 persoane de sex feminin angajate în ANCOM care deţin funcţia de director au primit, cu ocazia zilei de 8 martie, suma de 354 lei net/persoană. În afară de aceste sume, 3 angajaţi care deţin funcţia de director au primit vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei/angajat, sumă impozitată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Precizăm că toţi angajaţii ANCOM care deţin funcţia de director au obligaţia de a completa declaraţii de avere, care sunt publicate pe site-ul instituţiei, la adresa www.ancom.org.ro/declaratii-de-avere. De la începutul acestui an şi până în prezent au fost angajate pe posturile vacante din cadrul ANCOM 36 de persoane

În urmă cu câteva săptămâni, fostul premier Sorin Grindeanu și-a făcut public salariul, după ce în presă s-a speculat că acesta ar câștiga 10.000 de euro pe lună.

„O chestiune personală sau două pe care vreau să le spun. Poate la voi am mai mult succes decât am la colegii voştri din Bucureşti. Vă rog să mă ajutaţi să nu mai am probleme acasă. Fac un apel la voi şi vă spun că de-abia am reuşit să o conving pe soţie. Să ştiţi că nu am 10.000 de euro salariu, salariul meu este de 8.000 de lei. Aşa că toată istoria asta, acum dacă întrebi pe oricine şi s-ar face un sondaj, cred că nouă din zece ar spune că Grindeanu are 10.000 de euro pe lună. Am făcut apelul ăsta că sunteţi mult mai apropiaţi de mine şi să mă ajutaţi ca lună de lună, soţia mea care este o cititoare de presă să nu mai meargă pe anumite căi greşite, îmi pare rău că nu am venit cu fluturaşul. Mi-aş dori să ne înţelegem, să am un astfel de salariu, dar nu e cazul„.

CITEȘTE ȘI:

Orașul din România unde salariul unui șofer poate ajunge la 7.000 de lei! Culmea, nu se găsesc angajați, așa că s-au început „recrutări' din alte județe