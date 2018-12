Pentru a treia oară, Smiley a adus trofeul în echipa sa. Antrenorul a fost cucerit de timbrul vocal al lui Bogdan încă din etapa audițiilor pe nevăzute și de abilitatea lui de a se transpune în piesele pe care le interpretează. În fiecare etapă a competiției a decis să meargă mai departe alături de el, iar publicul l-a ales câștigător în această seară. În marea finală, Bogdan a cântat trei piese: Billie Jean – singur, I want to spend my lifetime loving you – împreună cu Feli și În lipsa mea – împreună cu Smiley.

Bogdan vine din Constanța și a studiat Arhitectura la Iași. A făcut dans sportiv de performanță până la 17 ani. Fiind fan Michael Jackson, a început să-i învețe mișcările și să învețe să cânte. Zilnic repetă peste 7 ore și, fiind impulsionat de prietenii lui, a început să ia și lecții de canto. Cu toate că a început cu acest stil, Bogdan și-a dorit întotdeauna să demonstreze că poate interpreta și piese din alte registre muzicale și a reușit să facă acest lucru la Vocea României.

În fiecare etapă, Bogdan a bucurat antrenorii și publicul cu timbrul lui vocal deosebit, dar și cu abilitatea de a face spectacol și de a se implica în totalitate în momentele pe care le-a adus pe scenă. Reprezentațiile lui au fost un mix perfect de sensibilitate și energie, iar piesele alese împreună cu Smiley l-au ajutat să demonstreze că poate aborda mai multe stiluri muzicale. Calitățile lui vocale au convins publicul că merită să câștige sezonul 8 Vocea României!

Extrem de emoționat și fericit de rezultat, Bogdan a declarat imediat după ce a aflat că este învingător: 'Sunt foarte fericit. Mă bucur că oamenii au crezut în mine, le datorez totul și le promit că mă voi apuca serios de studiu. Vreau să fiu din ce în ce mai bun, îmi doresc să am piesele mele și să ne întâlnim în concerte live, să fim mai aproape. E ceva extraordinar pentru mine, vă mulțumesc din suflet.'.

Fericit că Bogdan a câștigat sezonul opt al celei mai tari competiții a vocilor, Smiley a declarat: 'Le mulțumesc tuturor oamenilor care l-au votat pe Bogdan până la titlul de Vocea României. A fost un spectacol pe cinste, am toată aprecierea pentru toți antrenorii și pentru toate vocile care au ajuns în finală. Am descoperit voci noi, deosebite în acest sezon. Sper ca Bogdan să ajungă cel puțin până unde a ajuns filmulețul lui viral”, a spus el.



