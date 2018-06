Încă un român a primit o condamnare la moarte în Malaezia pentru trafic de droguri. Primul a fost tânărul Ionuț Gologan din Prahova, care așteaptă acum clemența sultanului acestei țări. Pe 27 iunie, Curtea Federală a Malaeziei a decis să-l condamne definitiv la moarte și pe Daniel Ionel Țurcan. Nu știm multe date despre acest român, câți ani are, din ce regiune a țării provine, situația socială a familiei sale. Ministerul de Externe nu a putut să-i comunice nici măcar numele, invocând confidențialitatea acestor cazuri. Am reușit să-i aflăm povestea abia după ce am intrat în posesia actului prin care Daniel Ionel Țurcan a fost pus oficial sub acuzare pentru trafic de droguri, infracțiunea care i-a adus pedeapsa capitală. Documentul a fost tradus în engleză și făcut public de către autoritățile judiciare malaeziene.