În vârstă de 43 de ani, senatorul PSD Daniel Breaz este din 2012 rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, profesor titular la Catedra de Matematică Informatică a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, disciplinele „Analiză complexă”, „Analiză matematică”, Coordonator de doctorat, domeniul matematică, Universitatea din Piteşti și School of Mathematical Sciences, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan, Malaysia.

Breaz este doctor în matematică, specializarea analiză matematică, cu teza „Operatori integrali pe spaţii de funcţii univalente”.

Din 2010 până în prezent este Coordonator de doctorat, domeniul matematică, Universitatea din Piteşti și School of Mathematical Sciences, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan, Malaysia.

A intrat în Parlament în 2016, la alegerile parlamentare, pe lista Organizaţiei PSD Alba, iar în Senat este membru în comisia de muncă şi comisia de cultură.

Social-democraţii s-au reunit, luni, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional, şi au votat prima remaniere a Guvernului Dăncilă. 7 miniştri pleacă din Guvern, în urma deciziei partidului, cel mai important fiind Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, unul dintre „puciştii” care i s-au opus liderului Liviu Dragnea, şi care pierde şi funcţia de vicepremier. O altă mişcare interesantă este mutarea ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, de la Ministerul Muncii la Ministerul Transporturilor. Trei foşti miniştri din Guvernul Grindeanu, primul Guvern PSD după alegerile parlamentare din 2016, revin în Executiv: Ilan Laufer, Beniamin Leş şi Alexandru Petrescu.