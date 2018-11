Comisarul european pentru Justiție vine la București pentru a se întâlni cu Tudorel Toader

Totodată, oficialul european a mai dezvăluit că CE va publica în câteva zile o opinie legată de cele mai recente schimbări la Legile Justiției și a subliniat că independența judecătorilor este esențială pentru dezvoltarea democratică a unei țări, potrivit business-review.eu.

Vera Jourova a făcut declarațiile în cadrului unui WebSummit desfășurat la Lisabona, capitala Portugaliei. Ea a mai anunțat că pe lângă întâlnirea cu Tudorel Toader, ea va avea întrevederi și cu alți miniștri români. Discuțiile pe care le va purta cu oficialii de la București vor avea subiecte precum schimbările aduse Legilor Justiției, dar și despre președinția europeană, pe care România o va asigura de la 1 ianuarie.

Am informat România despre calea care ar trebui urmată pentru a ieși din criza Justiției și urmează să publicăm raportul MCV, care conține un set complet de recomandări legate de menținerea unei calități ridicate a sistemului judiciar și de urmărire penală și aștept cu nerăbdare dialogul cu reprezentanții români”, a delcarat Jourova.

Ea a mai adăugat că va discuta cu Tudorel Toader și cu 'alți miniștri esențiali'.

De asemenea, raportul MCV va fi publicat în această lună. Am avut multe discuții cu Tudorel Toader. Discutăm frecvent. În câteva zile, vom publica o opinie despre ultimele schimbări aduse legilor civile și penale. Am văzut deja declarația Comisiei de la Veneția legată de această chestiune. Cred într-adevăr că România va putea să gestioneze președinția Consiliului UE în 2009, ca și crizele interne. Sunt întotdeauna optimistă și iubesc România', a spus aceasta.

Comisarul European a mai susținut că mesajele sale au fost greșit interpretate de oficialii de la București.

Am avut mesaje puternice pentru România, dar am avut astfel de mesaje pentru toate statele membre. Un sistem judiciar independent este un pilon de bază al dezvoltării democratice al oricărei țări. Judecători independenți sunt un atu pentru orice țară. Mesajele mele legate de România au fost interpretate drept pesimiste. Nu acesta a fost scopul. Mesajul meu a fost că gestionarea președinției UE alături de aceste probleme interne va fi o sarcină foarte grea – asta am spus', a precizat Vera Jourova.

CITEȘTE ȘI: VIDEO / Distracțiile excentrice ale milionarilor: Iulian Stanciu, șeful eMag, s-a „duelat” în avioane cu lasere deasupra Las Vegasului

FOTO: EPA