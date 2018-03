Cosmin Natanticu, pus de Mihai Bobonete să facă un copil! Interpretul cârciumarului Bobiță din “Las Fierbinți” își va năși colegul și prietenul la toamnă și i-a pus în vedere ca după nuntă, să se gândească serios la urmași. Cei doi se știu de 11 ani, de 9 ani sunt în aceeași trupă de improvizație, iar iubita lui Cosmin și nevasta lui Mihai sunt prietene bune – așa se explică decizia lor de a se înrudi.

Natanticu, parte a echipei emisiunii “Pe bune?!” (alături de juratul de la “Românii au talent” Andi Moisescu și de Costi Diță, Giani din “Las Fierbinți”) și concurent în cea de-a treia ediție a reality-show-ului “Ferma vedetelor”, ne-a povestit, în exclusivitate, cum a cunoscut-o pe Eliza, cea care îi va deveni soție și cum a ajuns să facă parte din două emisiuni PRO TV în același timp.

Cosmin Natanticu, pus de Mihai Bobonete să facă un copil… imediat după nuntă!

Libertatea: Tocmai ce ai fost deconspirat de Mihai Bobonete: te însori la toamnă. Ce ne spui despre iubita ta? Cine se uită la “Ferma vedetelor” ar putea jura că ești singur, de vreme ce te declari fermecat de Monica Bârlădeanu…

Cosmin Natanticu: Într-adevăr, la toamnă, mă însor cu Eliza Georgescu, care este actriță și cântăreață. Este clar, din moment ce am hotărât să ne unim destinele, că simțim că suntem făcuți unul pentru celălat! Ne iubim, ne înțelegem foarte bine și este femeia pe care o văd mama copiilor mei, atunci când o vrea Dumnezeu să se întâmple. Bobo, care ne va fi naș, spune că imediat după nuntă să ne gândim serios și la asta.

Monica Bârlădeanu era prezența constantă din “Ferma vedetelor”, care ne mai scoatea din ale noastre. Noi ne-am înțeles foarte bine și m-am bucurat că ea are simțul umorului și ține la glumele noastre.

Eliza este și ea actriță?

Eliza este actriță, dar a lăsat asta pe locul doi, pentru că își dorește o carieră muzicală și asta îi ocupă mai tot timpul.

Cum v-ați cunoscut și de când formați un cuplu?

Suntem împreună de 5 ani și ne-am cunoscut printr-o prietenă comună.

Cum de i-ați ales pe Cătălina și pe Mihai nași?

Pe Bobo îl știu de 11 ani, de 9 ani suntem colegi în aceeași trupă de improvizație din care mai fac parte Mihai Rait, Adrian Văncică și colegul meu de la “Ferma vedetelor”, Cătălin Neamțu. Practic, el m-a adus în trupa de Impro. Noi ne știam de când făceam stand-up și chiar am făcut foarte multe spectacole împreună prin țară și prin străinătate. Fiind prieteni atât pe scenă, cât și în afară ei, sigur că ne-am mai vizitat. Lizi și Cătălina se înțeleg foarte bine și, uite așa, s-a născut și ideea de a ne fi ei nași, ceea ce ne bucură și ne onorează.

Cum ai ajuns la PRO TV? Ai intrat, timid, la “Pe bune?!”, acum ești și la “Fermă” și pare că ești tot mai lipit de programele postului… Unii spun că apari pe micul ecran mai des ca Andreea Esca.



Colaborarea cu PRO TV a început în anul 2009, la Serviciul Român de Comedie, și a durat până în 2014. Nu era un teren străin pentru mine. Chiar înainte de plecarea în “Ferma vedetelor” am participat la castingul pentru “Pe bune?!”. A fost o surpriză foarte frumoasă să aflu că am fost acceptat. M-am hotărât destul de greu să fac acest pas, însă am făcut o alegere foarte bună.

Unde ești mai în mediul tău și e mai distractiv, la “Fermă” sau la “Pe bune?!”?

Eu sunt în mediul meu în ambele proiecte, însă nu poți compară mere cu pere. Sunt două proiecte total diferite și fiecare dintre ele mă solicită din alt punct de vedere. “La Pe bune?!” este multă distracție și nu trebuie să dormim în același dormitor în fiecare seară, timp de trei luni. La “Ferma vedetelor” a fost multă muncă, am avut libertatea de a ne face propria televiziune, Fermă TV, propriile formate TV, Boabă de cafea și Oi night show. (râde) A fost multă distracție și acolo, am râs mult, am văzut care sunt limitele mele și nu cred că aș fi avut vreodată ocazia să le văd atât de în detaliu.

Cum e ziua de filmare lângă Andi Moisescu și Costi Diță?

Pot spune că sunt cu adevărat norocos că suntem colegi. Avem o chimie foarte bună și același gen de umor, iar aceste lucruri nu pot fi decât benefice pentru un astfel de show, în care este vorba despre lucruri inedite, trăsnite și amuzante. Este o distracție continuă în platou și cred că și invitații noștri se simt bine la noi.

De teatru ai timp sau televiziunea te ține ocupat zi-lumină?

Nu fac teatru. Timpul meu se împarte între televiziune și stand-up comedy. Am un turneu național cu Dan Badea. E primul spectacol de stand-up comedy din România ce se desfășoară cu doi comedianți pe scenă în același timp.

Ce părere ai despre zvonurile care te dau câștigător la “Ferma vedetelor”?

Faptul că oamenii mă dau câștigător al ferme, după doar câteva săptămâni de la lansare mă onorează, dar mă și amuză, mai ales că unii îmi spun “Omul Pro”. Chiar și eu sunt curios ce o să se întâmple până la final!

