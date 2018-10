Andreea a fost bătută, sechestrată și umilită în ultimii șase ani concubinul ei, un bărbat descris ca fiind violent, căruia i-a dăruit un copil. Pentru că nu a reușit să fugă din casa bărbatului din localitate argeșeană Rucăr, femeii i-a venit în minte o posibilitate de scăpare, notează stirileprotv.

Educatoarea a aflat atunci despre calvarul pe care-l trăia de ani buni mama fetiței.

Violeta Cosma s-a gândit că trebuie să o ajute pe femeia maltratată de partenerul de viață.

„Niciodată nu o lăsa singură, ea niciodată nu a putut să vorbească cu mine nimic, mama fetiţei. Şi atunci am văzut-o că se uită insistent la mine, dar eu nu m-am gândit la nimic. Ea întotdeauna se uită în jos, niciodată nu ne împreunam privirea. Atunci am văzut-o că se uită la mine, era o privire disperată. După ce am luat biletul şi l-am citit mi-am dat seama că de fapt ea îmi cerea ajutorul şi mă implora chiar şi din privire”, a povestit educatoarea.

Andreea a mărturisit că orele până când au sosit polițiștii i s-au părut cele mai lungi din viața ei.

„Am stat de dimineaţă de când am pus bileţelul, de la 9 până la 12, când s-a terminat programul, împreună într-o încăpere, pentru că noi tot timpul stăteam după ea, nu m-a lăsat nesupravegheată sub niciun motiv. Am văzut că nu se întâmplă nimic, am zis că poate după aia o să vadă doamna, că-i este frică şi nu ia nicio măsură, am ajuns acasă, am văzut că trec orele, niciun semn, îmi făceam fel de fel de gânduri că poate n-a găsit nimeni bileţelul şi la 6 şi jumătate a venit poliţia cu jandarmii la poartă”, a povestit ea.