Delia a obținut premiul Best Pop Artist (înmânat de Liviu Teodorescu) și Best Personal Style. Artista a venit personal pentru a-și ridica cele două premii.

Extravaganța este o particularitate definitorie pentru Delia, una dintre artistele din România cu o longevivă carieră muzicală (Delia s-a lansat în 1999 cu trupa N&D). În ultimul timp, artista a lansat numai single-uri care au ajuns instantaneu în topuri. Pe lângă succesul pe care îl are cu videoclipurile sale, Delia are concerte extraordinare și a fost pe coperta ediției de februarie a revistei ELLE.

Delia rămâne una dintre cele mai nonconformiste artiste din țara noastră, atât prin muzica ei, cât și prin atitudine, look și stil. Pentru că nu se înțelege bine cu rutina și convenționalismul, este întotdeauna o prezență surprinzătoare și plină de culoare, totul condimentat cu un pic de umor și auto-ironie.

Gala Elle Style Awards 2018 a reunit vedete din România și specialiști din industria modei. Revista Elle, care sărbătorește 21 de ani de existență, a pregătit, ca în fiecare an, un show de zile mari, la care cele mai populare vedete au fost premiate pe baza voturilor primite de la cititori.

Revista Elle, cea mai vândută revistă de modă din lume, îi premiază an de an pe cei mai buni dintre cei mai buni din industria de modă, beauty, muzică și lifestyle. Iar în premieră anul acesta, a fost introdusă și o nouă categorie exclusiv masculină: Best male pop artist, dar și o categorie dedicată designerilor de bijuterii: Best Jewelry Designer.

Câștigătorii Galei Elle Style Awards 2018

FOTO: Dumitru Angelescu, Vlad Chirea