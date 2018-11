Gala Elle Style Awards 2018 a reunit vedete din România și specialiști din industria modei. Revista Elle, care sărbătorește 21 de ani de existență, a pregătit, ca în fiecare an, un show de zile mari, la care cele mai populare vedete au fost premiate pe baza voturilor primite de la cititori.

Anul acesta, Elle a integrat, în premieră, o categorie exclusiv masculină – Best Male Pop Artist – și o categorie dedicată designerilor de bijuterii – Best Jewelry Designer.

Câștigătorii Galei Elle Style Awards 2018

Best Young Designer – Diana Tache

Diana a studiat la UNArte, în București, iar creațiile ei vestimentare sunt în perfect acord cu timpurile pe care le trăim. Adică eclectice, sclipitoare, zgomotoase și imposibil de ignorat. Se definește drept beauty lover și beauty maker, și nu e greu să observăm de ce – pentru că pare îndrăgostită de toate acele detalii estetice care ne pot face viețile mai frumoase.

Best Model – Ștefania Ivănescu

Publicul a făcut cunoștință cu Ștefania Ivănescu în editoriale de modă în ELLE, pe podiumurile de prezentare ale marilor case de modă și în pictoriale publicate de cele mai prestigioase reviste de modă din lume. Mereu senzuală și cameleonică, Ștefania a fost câștigătoarea categoriei Best Model și anul trecut.

Best Make-up Artist – Ioana Stratulat

Gustul pentru industria de beauty se trage din familie, iar tehnica Ioanei, deja o vedetă a machiajului, e dobândită de la Alexandru Abagiu, împreună cu care lucrează adeseori. Stilul ei fidelizează, iar acesta este cel mai important lucru pentru o persoană al cărei job este să înfrumusețeze.

Best Hairstylist – Adonis Enache

A urmat cursurile Academiei de Estetică și Coafură Topline și, pentru că este un profesionist fără cusur, dar și pentru că ne face pe toate mai frumoase, el este astăzi unul dintre cei mai apreciați hair styliști din România. Ca să nu mai vorbim de faptul că pare a fi favoritul celebrităților!

Best Romanian Brand – Musette

Prezent pe piața românească încă din 1992, MUSETTE a devenit în prezent sinonim cu accesorii cât se poate de stylish, brand-ul fiind în momentul de față disponibil aproape în toată lumea, având magazine la Paris, Viena, New York sau Ulan Bator. Este și preferatul cititoarelor ELLE, care l-au votat doi ani la rând Best Romanian Brand la ELLE Style Awards.

Best Jewelry Designer – Mona Vulpoiu

Transformă bijuteria într-un act artistic, într-o formă plină de expresivitate. Monei îi place să creeze scenarii imaginare și este inspirată de bijuteriile și obiectele de artă ale popoarelor indigene din Africa, Asia, Oceania sau America, dar și de cele datând din vremea lui Alexandru cel Mare.

Best Male Pop Artist – Carlas Dreams

A luat naștere ca trupă în 2012 în Republica Moldova, iar în scurt timp au devenit un fenomen, datorită muzicii lor atipice, accentului diferit și emoției unice pe care o transmit, dar și pentru look-ul lor complet nemaivăzut la noi. Parcursul lor a fost unul plin de succes, lansând hit după hit, iar concertul de anul acesta de la Arenele Romane a fost o experiență intensă pentru fanii lor.

Best Photographer – Dan Beleiu

Imaginile realizate de Dan pentru ELLE România se regăsesc în multe ediții ale revistei ELLE din întreaga lume. Dan colaborează cu revista noastră constant, însoțind echipa de modă ELLE în întreaga lume, pentru a realiza pictoriale spectaculoase, din Las Vegas până la Shanghai. Nominalizat pentru a patra oară la ELLE Style Awards, Dan este și câștigătorul categoriei Best Photographer din 2016.

Best Designer – Andra Andreescu

Designerul Andra Andreescu reușește să redefinească croiuri clasice reinterpretându-le, de cele mai multe ori, în piele – un material ce se întâlnește cu predilecție în creațiile ei, ansambluri simple, dar care, reimaginate în textura preferată a Andrei, devin moderne și complet dezirabile.

Best Pop Artist – Delia

Extravaganța este o particularitate definitorie pentru Delia, una dintre artistele din România cu o longevivă carieră muzicală (Delia s-a lansat în 1999 cu trupa N&D). În ultimul timp, artista a lansat numai single-uri care au ajuns instantaneu în topuri. Pe lângă succesul pe care îl are cu videoclipurile sale, Delia are concerte extraordinare și a fost pe coperta ediției de februarie a revistei ELLE.

Cele mai spectaculoase 3 ținute ale serii – Lica Popescu (categoria „glitter”), Silvia Popescu (categoria „extravaganță”), Veronica Pașcu (categoria „noir”)

Best Personal Style – Delia

Delia rămâne una dintre cele mai nonconformiste artiste din țara noastră, atât prin muzica ei, cât și prin atitudine, look și stil. Pentru că nu se înțelege bine cu rutina și convenționalismul, este întotdeauna o prezență surprinzătoare și plină de culoare, totul condimentat cu un pic de umor și auto-ironie.

Elle Women – Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu

Prin ONG-ul lor, Dăruiește Viață, Carmen și Oana au pus cărămidă cu cărămidă în curtea de la Marie-Curie, pentru un spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică.

FOTO: Dumitru Angelescu, Vlad Chirea

Vezi și care au fost Câștigătorii Galei Elle Style Awards 2017

