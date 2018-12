Deși videoclipul nu include sunet, specialiștii au reușit să traducă ce vorbeau cei doi. Aceștia susțin că Theresa May îi cere socoteală lui Jean-Claude Juncker, după ce oficialul european ar fi descris cerințele guvernului britanic drept „confuze și imprecise”, transmite Mirror.

Mai jos puteți citi dialogul:

„Am probleme după ce ați numit cerințele guvernului (britanic) confuze”, i-ar fi spus Theresa May lui Juncker. Având în vedere că liderul UE are probleme de auz, el s-a dat cu urechea mai aproape de May, făcând-o să repete cuvântul „confuz”.

„Nu am spus asta”, i-a replicat Juncker.

„Ba da, ați spus!”, i-a răspuns May.

La o conferință de presă desfășurată vineri, Theresa May a admis că a avut o discuție „mai robustă cu Jean-Claude Juncker”.

FOTO: CAPTURĂ VIDEO