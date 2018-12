Bilanțul „vestelor galbene” de astăzi este următorul : 31.000 de persoane protestează în Franța, dintre care 8.000 în Paris, iar peste 700 au fost reținute.

The Paris Agreement isnt working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting We Want Trump!' Love France.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018