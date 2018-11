Donald Trump a publicat o fotografie în care apare în picioare, într-un costum albastru și cu o cravată roșie, însoțită de mesajul „Sanctions are coming” (traducere – „Sancţiunile vin”). Imaginea este o referire la celebra sintagmă „Winter is coming” („Iarna vine”), folosită de unul din personajele serialului „Game of Thrones”. Inclusiv fontul ales pentru ilustrarea meajului este identic cu cel folosit pentru logo-ul serialului.

Reacțiile după postarea lui Trumo nu au întârziat să apară. HBO, postul de televiziune care produce serialul, precum și actrițe ale serialului au criticat gestul președintelui.

„Cum se spune „deturnarea unei mărci înregistrate” în dothraki (limba fictivă creată special pentru serial – n.r.)?”, au scris reprezentanţii HBO, potrivit Agerpres.

„Bleah!”, a fost reacția actriței Sophie Turner, care o interpreztează în serial pe Sansa Stark.

Și Maisie Williams, interpreta personajului Arya, sora mai mică a Sansei Stark, a distribuit fotografia preşedintelui american, însoţită de mesajul „Not today!” („Nu astăzi!”).

