„Nu ştiu ce este în dosar şi nu am de unde să ştiu, nu am văzut alte informaţii. Pot doar spune că mi se par câteva coincidenţe stranii. Chiar ieri, înainte ca astăzi domnul Tăriceanu, care trebuia să meargă la Congresul ALDE, un eveniment politic important pentru ALDE din România, chiar ieri seara a apărut această solicitare. Mi se pare o coincidenţă. De asemenea, mi se pare o coincidenţă faptul că este în siajul perioadei ultra-anunţate şi trâmbiţate de către PNL care vor să depună moţiune de cenzură. Nu mai cred de mult în coincidenţe, nu mai cred de mult în astfel de demersuri care sunt foarte aproape de desfăşurarea unor evenimente politice, strict politice şi din acest motiv personal am o rezervă. Dar, neştiind tot conţinutul dosarului, deocamdată nu pot să fac alte comentarii”, a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului.

Liderul PSD susţine că a aflat din presă despre solicitarea DNA referitoare la preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, la fel şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pe care l-a sunat după ce „a aflat din presă” despre demersul DNA.

„Nu, categoric nu (n.r. – nu a aflat înainte de aceasta). Eu când am aflat din presă despre acel lucru, recunosc că l-am sunat pe domnul Toader. Din câte îmi aduc eu aminte, poate greşesc, ştiu că procedura era prin Ministerul Justiţiei. Nu sunt sigur că asta e procedura, dar l-am sunat şi l-am întrebat dacă ştie ceva şi dacă el a făcut demersul şi mi-a spus că şi dumnealui a aflat tot din presă”, a declarat Dragnea, întrebat dacă l-a informat ministrul Justiţiei în urmă cu două zile că urmează să fie trimisă o cerere de urmărire penală pe numele lui Tăriceanu.

Întrebat dacă a vorbit cu Tăriceanu, Dragnea a spus: „Eu nu l-am sunat pe domnul Tăriceanu până acum, pentru că, sincer, nu am vrut să-l deranjez, nici nu m-a sunat. Când mă sună, îi răspund cu drag şi oricând doreşte să facem o şedinţă de coaliţie, bineînţeles că o facem, mai ales că ei au şi congresul în aceste zile şi o parte sunt plecaţi”, a precizat Dragnea la Parlament.

