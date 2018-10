Dragoș Dolănescu se laudă că a devenit un politician apreciat în Costa Rica. „Poporul mă apreciază, oamenii au încredere în mine. Am fost votat al treilea”

La doar cinci luni de când a intrat în pâine, Dragoș Dolănescu culege deja roadele ca deputat în Parlamentul din Costa Rica. Numele fiului cel mic al regretatului artist se află în topul politicienilor în care oamenii au încredere.

El crede că rezultatele respectivului sondaj îl obligă și mai mult să-și vadă de treabă. Așa că nu se gândește la concedii. Nici la zile libere pe care să le petreacă acasă cu familia. Iar despre călătorii în România nici nu poate fi vorba! Spune că se va întoarce aici, pentru un scurt sejur, abia anul viitor, în martie, când trebuie să facă pomana tatălui său.

Dragoș nu a ascuns faptul că, înainte de a deveni deputat în Costa Rica, a fost ofertat și de două partide politice din România.

Nu am acceptat, pentru că începusem ceva în Costa Rica. Am pornit la drum cu o echipă pe care nu o puteam abandona, în care am crezut și care a crezut în mine. În plus, politica din România nu m-a tentat', ne-a explicat Dragoș.