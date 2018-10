Incidentul s-a produs în parcarea stadionului King Power, iar martorii relatează că la fața locului au ajuns foarte mult echipaje de poliție și ambulanțe.

În urma incidentului, mai multe fotografii au fost postate pe Twitter de oamenii care au asistat la meci. Acestea arată flacăra imensă provocată de explozia elicopterului la contactul cu solul.

Shocking images from close to Kingpower Stadium where a helicopter carrying the Leicester owner and his family has crashed pic.twitter.com/0vZND4L4L5

— Daniel Pitcher?? (@DanPitchside) October 27, 2018