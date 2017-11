Nevoia de a supraviețui, dar și de a mânca sănătos i-a făcut pe fermierii și producătorii dobrogeni să ia calea on-line-ului pentru a vinde alimente naturale, având în vedere că supermarketurile nu sunt interesate să lucreze cu aceste produse în cantități mici.

Așa se face că fermierii din sud-estul țării și-au făcut câteva grupuri pe rețelele de socializare și prin intermediul acestora își vând produsele în toată țară. Este piața virtuală de care aveau nevoie pentru a-și desface produsele. Și nu duc lipsă de mușterii, mai ales acum, când vin sărbătorile de iarnă, iar românul are nevoie de produse din grădină pentru a umple mesele de Crăciun și Revelion.

Gospodinele s-au digitalizat și ele, așa că, dacă vor ceapă, cartofi, pește, carne de porc sau de pește, sau cine știe ce alte produse naturale, trebuie doar să dea un clic, să stea la o ”șuetă” scurtă cu producătorul și să stabilească un loc de întâlnire pentru a-și ridica alimentele.

De unde a venit ideea

Cea care a inițiat tot acest proiect a fost o mămică, Ioana Moroșanu. „Grupul a început din nevoia de a-mi hrăni copiii cât mai sănătos, pentru că am doi copii. Și având și mătuși pe la țară, pe aici prin zonă, am zis că ar fi frumos să fac un astfel de grup, mai ales că aveam momente în care îmi era foarte greu să găsesc anumite alimente sănătoase. Așa am început să caut, am văzut că și restul zonelor au astfel de grupuri – Ardeal, Bucovina și altele – și am zis că trebuie să avem și noi unul”, a povestit pentru Libertatea Ioana Moroșanu.

Nu este decât de un an și jumătate grupul, dar nevoia acestuia s-a simțit încă din prima lună, când deja adunase 10.000 de membri. A fost înființat în aprilie 2016 și de atunci pe Facebook au adunat mai bine de 80.000 de producători care vând tot felul de alimente.

”Pentru că mergea atât de bine, am înființat și o asociație, la câteva luni după, și am încercat să ne promovăm cum am putut mai bine. Așa am început să organizăm târguri și alte evenimente, iar lumea a aflat de noi”, ne-a mai declarat Ioana Moroșanu.

Ce găsiți pe grupul „Tăranii Dobrogeni”

În marea lor parte, aceștia sunt fermieri din regiunea Tulcei și Constanței. Vând puțin sub prețul pieței produsele și, pentru a fi siguri că sunt autentice, fermierii pun și poze cu produsul vândut. Așa că printre postări veți da de câte un selfie cu porcul pus la vânzare sau cu sera plină de salată și ceapă, sau cine știe ce alte bunătățuri care deja au fost preparate și așteaptă să fie degustate de cumpărători.

La o simplă căutare veți ajunge să găsiți icre proaspete, crapi care ”încă se mai zbat în undiță”, dar și porci de cel puțin 100 de kilograme, care urmează să fie sacrificați înainte de Crăciun. Puiul este și el la mare căutare printre dobrogeni, astfel că veți găsi pui de carne care costă 15 lei kilogramul în viu sau 17 lei kilogramul după tranșare.

Porcul se vinde și el ieftin, cu prețuri între 7 și 9 lei kilogramul, depinzând ce parte din el doriți sau dacă îl vreți pe tot. Cumpărătorul discută cu producătorul, stabilesc prețul și fac tranzacția. În felul acesta câștigă toată lumea.

Dacă vreți murături mai speciale, și acestea se găsesc tot aici. Bere artizanală, vinuri făcute în curte, fără zahăr sau alți adjuvanți care să strice gustul.

Fac și acte de caritate

Pentru că aici totul se face ”cu bunăvoința lui Dumnezeu”, oamenii nu au uitat că trebuie să dea și ceva înapoi. Așa că, în perioada următoare, fermierii vor face donații copiilor cărora soarta nu le-a zâmbit. Asociația „Țăranii Dobrogei” organizează și evenimentul ”Bucură un copil – Fii Moș Crăciun”, iar toți cei care vor să dea o mână de ajutor sunt așteptați să vină cu mâncare, dulciuri și orice altceva pentru a face o colectă uriașă.

”Să ne gândim o clipă la cei de lângă noi, familie, prieteni, cunoștințe și chiar necunoscuți, acei oameni mai puțin norocoși, acei copii fără vină, lipsiți de căldura casei, hăinuțe, mâncare, dulciuri și jucării. Să oferim cu drag clipe și gânduri frumoase, să oferim din ceea ce avem și celor nevoiași din Constanța și satele Dobrogei. Toți cei care vor să doneze mâncare, dulciuri, haine, jucării, cărți, lemne, o pot face contactând două persoane mereu implicate și devotate grupului și campaniilor umanitare”, se arată în anunțul de pe grup.

Pentru acest proiect s-au organizat mai mulți oameni și au cerut și ajutorul unui preot, pentru a putea face lucrurile cât mai bine.

